Врач объяснила, как не заболеть в новогодние праздники

"Например, большой ошибкой является слишком теплая, не по погоде одежда. Этим особенно грешат родители, которые кутают детей. Слишком теплая одежда вызывает потоотделение, а когда человек потеет, его организм начинает сильно испарять влагу и переохлаждается", – объяснила специалист.



"Один из главных принципов – это многослойность. Если предполагается длительное пребывание на воздухе, лучше надеть несколько слоев более легкой одежды с тем, чтобы можно было один из слоев снять, если будет жарко. Джемпер, какой-то лонгслив можно снять либо, наоборот, взять с собой в рюкзаке и, если холодно, надеть", – пояснила врач.