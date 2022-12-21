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5 минут назад

Малышева рассказала, как прокачать иммунитет к Новому году

Eva.ru

В эфире программа «Жить здорово!» Елена Малышева рассказала, как подготовиться к встрече Нового года так, чтобы не заболеть или справиться с начинающим заболеванием на ранней стадии и не испортить себе праздник.

Малышева рассказала, как прокачать иммунитет к Новому году
Фото: Eva.ruEva.ru

Елена Малышева считается главным теледоктором страны. В эфире шоу «Жить здорово!» знаменитость и ее коллеги рассказывают доступным языком о способах поддержания здоровья, болезнях и лечении. Не всем нравится форма, в которой Елена Васильевна доносит до зрителей знания в области медицины, однако программа существует уже много лет и пользуется неизменным успехом. Не прошел коллектив шоу мимо новогодних тем, ведь в конце декабря это для всех актуально. В последней передаче доктора рассказали, как помочь иммунитету, чтобы встреча Нового года не омрачилась каким-нибудь вирусным заболеванием. Что же делать?

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Сделать прививку!

Первый иммунный ответ, если поставить прививку уже сегодня, сформируется как раз к Новому году. Елена Васильевна предлагает привиться сразу и от гриппа, и от коронавирусной инфекции. Это шанс не заболеть или пережить вирус в легкой форме.

Сходить в баню

Традиция ходить в баню под Новый год — хорошая идея для прокачки иммунитета, так как при воздействии высоких температур вырабатываются особые белки — белки теплового шока. Они помогают иммунитету бороться с вирусами. Специалисты считают, что до праздника можно успеть 2-3 раза сходить в парную. Не сидите там долго и выбирайте температуру до 70 градусов.

Проветривание помещения

Чтобы удалить вирусы и микробы, которые летают в воздухе, а также увлажнить его, желательно проветривать помещение каждые три часа. Притом не только приоткрывать форточку, а как следует впускать в комнату воздух. Открывайте окно, когда уходите из дома, а еще не забывайте о влажной уборке и увлажнителях!

Спи, моя радость, усни

Лечь поспать перед праздником — отличная идея! Не засиживайтесь накануне праздников, нет ничего лучшего, чем спать, особенно в период между 23 и 3 часами. В этом время вырабатывается мелатонин — гормон сна, который воздействует в том числе и на иммунные клетки. Сон помогает восстановить и добавить иммунные клетки. Так что не игнорируйте ночной отдых, это добавит вам здоровья!

ЗОЖ,Елена Малышева,
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