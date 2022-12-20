7 способов защитить психическое здоровье во время праздников

Клинический нейропсихолог Анджела Дрейк дала несколько рекомендаций по поводу того, как пережить праздники и сохранить при этом психическое здоровье.

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По словам клинического нейропсихолога из UC Davis Health Анджелы Дрейк, есть несколько способов провести праздники с удовольствием и без вреда для психики.

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Контролировать ожидания от праздника. Зачастую нам кажется, что реальная ситуация не соответствует тому, как всё должно быть. И во время праздников это может ощущаться особенно остро. Лучше в этом случае сосредоточиться на вещах, за которые вы благодарны в настоящее время.

Отказаться от фантазий. Мы можем представлять себе, что прекрасно проведём время, но в действительности в семье может возникнуть напряжённость. Поскольку контролировать поведение других людей невозможно, лучше будет подкорректировать собственные ожидания от этого.

Регулярно проверять своё эмоциональное состояние. Старайтесь время от времени брать паузу и оценивать свои чувства по шкале от одного до десяти. Также займитесь какими-то делами, которые вас расслабляют, доставляют вам удовольствие. Главная идея этого состоит в том, чтобы развить у людей способность осознавать свои эмоции и чувства до того, как они достигнут срыва.

Составить план. Составьте конкретный план, связанный с тем, что вы собираетесь делать при стрессе, грусти, тревоге в праздничное время. Например, это может быть прогулка или общение с другом.

Пользоваться дыхательной техникой. Техника диафрагмального дыхания может помочь избавиться от беспокойства и стресса. Причём дышать подобным образом вы можете где угодно, и делается это очень легко. Такое дыхание способствует тому, что уровень кислорода в крови повышается и человек начинает расслабляться.

Поделиться с другими счастливыми воспоминаниями. Возможно, вы в праздники будете вспоминать умерших близких. Однако важно при этом признать потерю и горе, но не зацикливаться на печальных воспоминаниях. Лучше сосредоточиться на счастливых воспоминаниях об этих людях.