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20 минут назад

Почему порезы бумагой так болят

Ferra.ru

Если вы порежетесь бумагой, то почти сразу почувствуете острую боль. Но почему такие порезы так сильно болят, хотя и чаще всего являются незначительными?

Почему порезы бумагой так болят
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Порезы от бумаги появляются именно на руках. На наших ладонях и пальцах есть множество нервных окончаний, которые нужны для взаимодействия с внешним миром. Поэтому и порезы на них кажутся очень болезненными.

Ещё одна причина болезненности порезов от бумаги - это её текстура. Под микроскопом видно, что у бумаги края на самом деле шероховатые. То есть она именно пилит, а не режет. Поэтому повреждается в итоге больше клеток.

Кроме того, от бумаги почти всегда остаётся неглубокий порез. Поэтому и нервные окончания долгое время остаются открытыми для внешних раздражителей и при любом прикосновении к ране она начинает болеть.

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