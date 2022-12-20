Назван способ победить вирус за один день

Нужно очень постараться, чтобы во время эпидемии ОРВИ и гриппа не подхватить заразу. Для этого надо закрыться дома, ни с кем не контактировать и жить аки крот. Так себе перспектива. Поэтому велика вероятность, что однажды вы почувствуете первые симптомы: слабость, сонливость, заложенность носа, першение в горле. Хорошая новость в том, что болезнь можно оперативно купировать. Врач-терапевт Андрей Дудецкий рассказал, как поскорее убить вирус.

Фото: Секрет фирмы Секрет фирмы

По словам врача, главная задача при появлении первых симптомов — укрепить иммунитет. Ведь именно наш собственный организм может нейтрализовать вирус.

Из-за чего вообще слабеет иммунная система? Из-за однообразной пищи, нехватки микроэлементов и питательных веществ. Также по естественной защите организма бьют недосып, курение и алкоголь. Стресс и нехватка солнца тоже могут спровоцировать болезнь.

Как только почувствуете первые симптомы, постарайтесь как можно быстрее оказаться дома, посоветовал Дудецкий. Не стоит забывать важное правило: чем позже начнётся лечение, тем дольше придётся лечиться.

Дома первым делом хорошо выспитесь и отдохните. В течение дня устраивайте себе «тихие часы». Помните, как в детском саду?

Что касается питания, то лучше налегать на лёгкую белковую пищу. Если нет проблем с желудочно-кишечным трактом, то можно есть иногда чеснок. Тот самый, которым некоторые пытались защититься от коронавируса. Ещё стоит добавить в рацион цитрусовые, ибо они богаты витамином C.