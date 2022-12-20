Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
0° в 
USD 69.00EUR 73.34
Войти в почту
2 часа назад

Чувствуете, что простудились? Есть способ победить вирус за один день

Секрет Фирмы

Нужно очень постараться, чтобы во время эпидемии ОРВИ и гриппа не подхватить заразу. Для этого надо закрыться дома, ни с кем не контактировать и жить аки крот. Так себе перспектива. Поэтому велика вероятность, что однажды вы почувствуете первые симптомы: слабость, сонливость, заложенность носа, першение в горле. Хорошая новость в том, что болезнь можно оперативно купировать. Врач-терапевт Андрей Дудецкий рассказал, как поскорее убить вирус.

Назван способ победить вирус за один день
Фото: Секрет фирмыСекрет фирмы

По словам врача, главная задача при появлении первых симптомов — укрепить иммунитет. Ведь именно наш собственный организм может нейтрализовать вирус.

Из-за чего вообще слабеет иммунная система? Из-за однообразной пищи, нехватки микроэлементов и питательных веществ. Также по естественной защите организма бьют недосып, курение и алкоголь. Стресс и нехватка солнца тоже могут спровоцировать болезнь.

Как только почувствуете первые симптомы, постарайтесь как можно быстрее оказаться дома, посоветовал Дудецкий. Не стоит забывать важное правило: чем позже начнётся лечение, тем дольше придётся лечиться.

Дома первым делом хорошо выспитесь и отдохните. В течение дня устраивайте себе «тихие часы». Помните, как в детском саду?

Что касается питания, то лучше налегать на лёгкую белковую пищу. Если нет проблем с желудочно-кишечным трактом, то можно есть иногда чеснок. Тот самый, которым некоторые пытались защититься от коронавируса. Ещё стоит добавить в рацион цитрусовые, ибо они богаты витамином C.

В целом хороший отдых, отсутствие стресса и правильное питание помогут купировать проявления болезни чуть ли не за сутки, отметил медик.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители