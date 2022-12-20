Ученые назвали два продукта, которые облегчают симптома артрита

Артрит является распространенным заболеванием, лекарство от которого не обнаружено. Однако облегчить симптомы можно, если включить в рацион чернику и шпинат, сообщает Arthritis Care and Research journal.
Ученые провели опрос среди 217 добровольцев, страдающих артритом около 17 лет, об их ежедневном рационе. Оказалось, что участники отмечали снижение болезненности симптомов при употреблении черники и шпината.
Также ученые обнаружили продукты, которые обостряют артрит. 12,7% добровольцев отметили, что на усиление болезненных ощущений влияют газированные напитки с сахаром, а 12,4% — сладости и десерты.
Авторы исследования добавили, что взаимосвязь сахара и усиления симптомов артрита нуждается в дальнейшем изучении. Однако посоветовали пациентам, страдающим этим недугом, внимательнее следить за своим рационом.