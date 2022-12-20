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5 часов назад

Ученые назвали два продукта, которые облегчают симптома артрита

Слово и Дело

Артрит является распространенным заболеванием, лекарство от которого не обнаружено. Однако облегчить симптомы можно, если включить в рацион чернику и шпинат, сообщает Arthritis Care and Research journal.

Ученые назвали два продукта, которые облегчают симптома артрита
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Ученые провели опрос среди 217 добровольцев, страдающих артритом около 17 лет, об их ежедневном рационе. Оказалось, что участники отмечали снижение болезненности симптомов при употреблении черники и шпината.

Также ученые обнаружили продукты, которые обостряют артрит. 12,7% добровольцев отметили, что на усиление болезненных ощущений влияют газированные напитки с сахаром, а 12,4% — сладости и десерты.

Авторы исследования добавили, что взаимосвязь сахара и усиления симптомов артрита нуждается в дальнейшем изучении. Однако посоветовали пациентам, страдающим этим недугом, внимательнее следить за своим рационом.

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