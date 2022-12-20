Врач рассказала о неожиданных последствиях обтирания снегом

В течение многих столетий обтирание снегом после посещения парилки считалось эффективным способом закаливания организма. По мнению некоторых врачей, при грамотном подходе к выполнению несложной процедуры можно добиться ощутимых лечебных свойств. Насколько контрастные обтирания полезны для организма и кому они противопоказаны, выясняла «Вечерняя Москва».

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По словам врача-терапевта Надежды Чернышевой, снежные обтирания — один из вариантов закаливания, которое не противопоказано здоровым людям.

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— Снег улучшает кровоток, повышает иммунитет, закаливает организм и благотворно влияет на состояние кожных покровов, — уточнила врач. — Холод позволяет уменьшить капиллярные сетки на лице и сужает поры, благодаря чему кожа очищается, а воспалительные процессы возникают все реже.

Однако прежде чем бросаться в объятья снежных сугробов, нужно предварительно подготовить свой организм к такому стрессу, предупредила Чернышева.

— Лучше начать с малого: намочите полотенце в холодной воде и обтирайте им отдельные части тела, — продолжила она. — Спустя неделю таких манипуляций, когда организм привыкнет, можно переходить к следующему шагу — контрастному душу. Когда холод больше не будет доставлять дискомфорта, переходите к снежным процедурам.

Собеседница «ВМ» заметила, что есть ряд противопоказаний, которые далеко не всем позволяют устраивать контрастные обтирания.

— Людям, страдающим хроническими заболеваниями, а также тем, кто недавно перенес ОРВИ, я не рекомендую начинать подобные процедуры, поскольку это лишь увеличит нагрузку на их организм. При сердечно-сосудистых недугах, особенно ишемической болезни сердца, резкое воздействие холода может вызвать спазм коронарных сосудов, — сказала терапевт.

Если у вас имеются любые кожные заболевания, то обтирание снегом может лишь усугубить проблему. Поэтому перед проведением процедуры лучше проконсультироваться с дерматологом, порекомендовала Чернышева.