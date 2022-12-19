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1 час назад

Медики рассказали о негативном воздействии магнитных бурь

Vse42.ru

Некоторые люди, обладающие повышенной чувствительностью, могут испытать на себе нежелательные эффекты от магнитных бурь. Об этом россиян предупредили эксперты.

Медики рассказали о негативном воздействии магнитных бурь
Фото: Vse42.ruVse42.ru

По словам специалистов, ученые не сходятся в едином мнении о влиянии магнитных бурь на человека. Часть из них склонна полагать, что это явление никак не связано с состоянием здоровья, другая допускает негативное воздействие таких бурь на самочувствие людей.

Тем не менее врачи рекомендуют тем, у кого высокая чувствительность, иметь под рукой обезболивающие препараты. Как считают медики, из-за бурь у человека могут начаться головокружение, головные боли и резкие скачки артериального давления.

Отмечается, что сотрудники лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщили о надвигающихся магнитных бурях. Так, возмущение магнитного поля Земли начнется с 22 декабря текущего года, его продолжительность составит порядка двух недель. Ученые подчеркивают: грядущие бури будут незначительными, пишет "Дни.ру".

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