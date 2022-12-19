Медики рассказали о негативном воздействии магнитных бурь

Некоторые люди, обладающие повышенной чувствительностью, могут испытать на себе нежелательные эффекты от магнитных бурь. Об этом россиян предупредили эксперты.

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По словам специалистов, ученые не сходятся в едином мнении о влиянии магнитных бурь на человека. Часть из них склонна полагать, что это явление никак не связано с состоянием здоровья, другая допускает негативное воздействие таких бурь на самочувствие людей.

Тем не менее врачи рекомендуют тем, у кого высокая чувствительность, иметь под рукой обезболивающие препараты. Как считают медики, из-за бурь у человека могут начаться головокружение, головные боли и резкие скачки артериального давления.