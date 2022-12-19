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2 часа назад

Мифы о здоровье в зимнее время

Ferra.ru

Лето любят очень многие, а к зиме большинство относится негативно. Отчасти связано это с различными заблуждениями, в которые люди продолжают верить. В том числе и заблуждениями, связанными со здоровьем.

Мифы о здоровье в зимнее время
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Большинство из нас убеждены, что мороз обязательно вызовет простуду или что бегать зимой нельзя. Но эти и некоторые другие утверждения являются обычными мифами.

Из-за мороза возникают болезни. Грипп, простуда и другие заболевания появляются не из-за холода, а из-за бактерий и вирусов. Просто в зимнее время мы чаще проводим время в замкнутом помещении с несколькими людьми. Зимой нельзя заниматься физической активностью. Делать это нужно с осторожностью, но не отказываться совсем. Поможет даже обычная прогулка. К тому же из-за постоянного нахождения в тёплом помещении организм к этому привыкнет и потом не сможет противостоять ухудшению условий. Аллергии зимой нет. Аллергены на самом деле остаются там, где они есть. Связано это с тем, что помещения в холодное время проветриваются плохо. Поэтому важно это делать регулярно, а ещё не забывать об уборке.

Нет смысла носить солнцезащитные очки. Зимой наша планета находится гораздо ближе к Солнцу, поэтому и ультрафиолетовые лучи в это время года сильнее. Также из-за отражающих свойств снег может сильно навредить зрению. Есть даже вероятность, что вы получите ожог кожи. Зелёная слизь в горле или в носу - это опасно. Подобная слизь говорит о том, что заболевание, с которым организм боролся, уже заканчивается. Жёлтая слизь свидетельствует о том, что организм ещё борется с болезнью, а белая - что болезнь только появилась. Алкоголь может согреть. Под воздействием спиртного поры и сосуды расширяются и выталкивают кровь изнутри тела на периферию. В итоге внутри, в центре, остаётся холод. Поэтому после алкоголя и становится жарко.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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