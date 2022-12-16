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34 минуты назад

Терапевт рассказала, какие привычки приводят к тромбозу

Москва24

Курение, недостаток жидкости и привычка сидеть нога на ногу могут привести к тромбозу. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Терапевт рассказала, какие привычки приводят к тромбозу
Фото: M24.ruM24.ru

Эксперт привела в пример исследование, в котором приняли участие курящие и некурящие люди одинакового пола и возраста с аналогичными сопутствующими заболеваниями. Выяснилось, что у тех, кто курит, тромбоз возникал чаще.

"Курение плохо воздействует на свертываемость крови, способствует образованию тромбов. Нарушается микроциркуляция, ухудшается кровоснабжение тканей", – отметила Чернышова. "Сидеть нога на ногу – это тоже плохая привычка, потому что вена под коленкой или в паху пережимается. Кровь волей-неволей застаивается ниже этого пережатия, и, как следствие, может возникнуть тромбоз".

Недостаточное потребление воды также может привести к неприятным последствиям, поскольку кровь в этом случае сгущается, добавила врач. Чтобы снизить риски, Чернышова посоветовала выпивать в день не менее 30 миллилитров воды на килограмм веса.

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