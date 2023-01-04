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2 часа назад

Почему нельзя спать на животе и как лежать, чтобы не болела спина

Диана Товсепова

У многих из нас есть любимая поза для сна, которую мы считаем наиболее удобной, но только эксперты знают, какие позы могут принести пользу здоровью. В среднем мы тратим около трети нашей жизни на отдых или сон, поэтому сон в правильной позе значительно облегчит нам жизнь в долгосрочной перспективе. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Почему нельзя спать на животе и как лежать, чтобы не болела спина
Фото: pxhere.compxhere.com

Самая здоровая поза

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Подавляющее большинство людей не спят на спине — 74% людей спят на боку и только 16% людей спят на животе.

При этом эксперт по сну Кира Причард из Eachnight Mattresses отмечает, что лучше всего засыпать на спине. Это наиболее рекомендуемое положение для сна, потому что позвонки на спине могут естественным образом выровняться в нейтральном положении без каких-либо изгибов.

Сон на спине может быть полезнее для позвоночника, тогда как сон на правом боку полезен для сердца.

Сон на животе — единственная поза, которая считается нездоровой, так как она очень нагружает позвоночник.

Помогает ли сон на спине при болях

Если у вас есть боли в спине, возможно, вы недосыпаете, потому что просыпаетесь от боли, а недостаток сна только усугубляет боли, потому что у вашего тела недостаточно времени для восстановления тканей во время сна.

Недавнее исследование показало, что жизнь с хронической болью в спине может уменьшить сон на 42 минуты, а острая эпизодическая боль - на 14 минут.

Все тела разные, и некоторые позы могут быть лучше для вас в зависимости от вашего роста, веса или травм, но сон на спине является наиболее рекомендуемой позицией для тех, у кого болит спина.

Сон на животе — одна из худших поз при болях в спине, поскольку она оказывает неестественное давление на позвоночник. Это заставляет вашу шею поворачиваться вправо или влево, и это положение может нарушить поток крови, лимфы и спинномозговой жидкости и может вызвать боль в суставах.

Если вам трудно спать на спине, сон на боку или сон в позе эмбриона предпочтительнее, чем сон на животе.

Спящим на боку, которые не могут перейти на сон на спине, рекомендуется использовать подушку между коленями, которая выравнивает сгибатели бедра и нейтрализует позвоночник.

Людям, которые храпят, лучше также спать на боку, потому как сон на спине только усугубляет храп.

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Каковы преимущества сна на спине?

Помимо уменьшения болей в спине, сон на спине имеет множество других преимуществ для здоровья, например:

  • Сон на спине помогает предотвратить изжогу и кислотный рефлюкс.
  • Дерматологи рекомендуют спать на спине для уменьшения морщин. Сон на спине не оказывает ненужного давления на лицо, поэтому не образуются складки, ведущие к морщинам.
  • Сон на спине — хороший выбор для людей с простудой и аллергией, потому что он способствует оттоку жидкости из носовых пазух.
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