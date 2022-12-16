Названы лучшие варианты физической активности для пожилых

«Первое, что нужно сделать в такой ситуации — пройти медицинское обследование и получить консультацию врача по спортивной медицине. На консультацию можно попасть по направлению из поликлиники по месту территориального прикрепления. Только так можно оценить свои функциональные возможности и резервы. Важно уточнить наличие заболеваний в острой или хронической форме, или же выявить другие возможные противопоказания. Дальше уже человек волен выбирать с учетом рекомендаций специалистов», — сказал он.