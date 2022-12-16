Невролог рассказала о роли грелки в повышении качества сна

Сон — неотъемлемая часть жизни человека. Соблюдение режима сна является залогом здоровья. Но что делать, если давно перевалило за полночь, а заснуть все не получается? В комментарии для журнала «Слово и Дело» врач невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук, ведущий эксперт онлайн-сервиса по коррекции бессонницы Somly Ирина Завалко рассказала, что в этой ситуации поможет самая обыкновенная грелка.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Практически в каждой советской семье можно было встретить такое устройство. Небольшой резервуар из плотной резины с закручивающейся пластиковой пробкой, в который наливали горячую воду. Такие грелки широко использовались как средство от радикулита, остеохондроза, гайморита, колик и других болезней. Также из уже пришедшей в негодность грелки выходили крайне мощные рогатки, но этот вопрос традиционно оставался на откуп мальчишкам.

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Однако, как пояснила корреспонденту «Слово и Дело» Ирина Завалко, грелка подходит не только для терапевтического использования.

«Некоторым людям грелка нужна. Особенно пожилым или тем, у кого в силу особенностей работы вегетативной нервной системы холодные руки и ноги. Потому что с замерзшими ногами очень трудно уснуть. Соответственно, если человек испытывает трудности с тем, чтобы согреть ноги, ему будет гораздо удобнее засыпать с грелкой», — заявила она.

Несмотря на то, что самым важным условием для хорошего сна являются согретые ноги, современные производители грелок не ограничивают свою фантазию. Как рассказала Ирина Завалко, существуют различные теплые девайсы, которые предназначены для того, чтобы их в процессе засыпания можно было обнимать. Некоторые подобные подушки даже оборудованы специальными устройствами, имитирующими дыхание.

Такая техника призвана создать человеку дополнительный комфорт за счет ощущения, что он спит не один. Но использование подобных аппаратов дает скорее психологический, чем физиологический эффект.

Впрочем, у современных электрических грелок, в отличие от знакомых еще со времен СССР резиновых, есть одно важное свойство. Они остаются теплыми на протяжении всей ночи, тогда как водоналивные постепенно остывают. И это не просто маркетинговая уловка, призванная вытянуть из кармана озабоченного качеством сна покупателя лишний рубль.