Врач назвал самую вредную позу для сна

Бытует мнение, что опасно спать на левом боку по причине того, что в такой позе возникает давление на сердце. Врачи говорят – это миф. Для сердца не имеет значения, на каком боку лежит человек. При этом, есть позы сна, которые, действительно, могут быть вредны.
При сне на левом боку нагрузки на сердце не происходит. Единственное, когда эта поза может быть нежелательной – при рефлюксной болезни, когда содержимое желудка противотоком попадает в пищевод. Но даже в этом случае спать на левом боку лучше, чем на спине, – передают рекомендации врача АиФ.
После сна на спине может ощущаться разбитость, потому что хуже расслабляются мышцы живота. Для позвоночника сон на спине тоже не желателен: шейные и поясничные изгибы выпрямляются излишне, особенно, если человек страдает ожирением. Именно в позе на спине чаще всего бывает храп. Храп бывает разным: он может нести риски для здоровья, а может относиться к варианту нормы. Но, в любом случае, поза «на спине» усугубляет ситуацию с храпом.
Разучиться спать на спине можно таким способом. Сделать на пижаме кармашек сзади и положить туда теннисный мячик. Спать на мяче невозможно, поэтому человек будет менять позу – даже неосознанно, во время сна. Этот же совет подойдёт для тех, кто привык спать на животе: только кармашек нужно будет разместить впереди. Сон на животе, по мнению специалистов, также не полезен для здоровья: он губителен для позвоночника, так как происходит сильное выпрямление шейного и поясничного изгибов.
Оптимально приучать себя спать на боку – на левом или правом. Эта поза идеальна и для дыхания, и для позвоночника.