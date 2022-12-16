Врач назвал самую вредную позу для сна

Бытует мнение, что опасно спать на левом боку по причине того, что в такой позе возникает давление на сердце. Врачи говорят – это миф. Для сердца не имеет значения, на каком боку лежит человек. При этом, есть позы сна, которые, действительно, могут быть вредны.

Фото: Сибмеда Сибмеда

При сне на левом боку нагрузки на сердце не происходит. Единственное, когда эта поза может быть нежелательной – при рефлюксной болезни, когда содержимое желудка противотоком попадает в пищевод. Но даже в этом случае спать на левом боку лучше, чем на спине, – передают рекомендации врача АиФ.

После сна на спине может ощущаться разбитость, потому что хуже расслабляются мышцы живота. Для позвоночника сон на спине тоже не желателен: шейные и поясничные изгибы выпрямляются излишне, особенно, если человек страдает ожирением. Именно в позе на спине чаще всего бывает храп. Храп бывает разным: он может нести риски для здоровья, а может относиться к варианту нормы. Но, в любом случае, поза «на спине» усугубляет ситуацию с храпом.

Разучиться спать на спине можно таким способом. Сделать на пижаме кармашек сзади и положить туда теннисный мячик. Спать на мяче невозможно, поэтому человек будет менять позу – даже неосознанно, во время сна. Этот же совет подойдёт для тех, кто привык спать на животе: только кармашек нужно будет разместить впереди. Сон на животе, по мнению специалистов, также не полезен для здоровья: он губителен для позвоночника, так как происходит сильное выпрямление шейного и поясничного изгибов.