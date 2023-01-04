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27 минут назад

Как получить помощь по ОМС в частной клинике

Мира Маркина

Гражданам России на законодательном уровне гарантирована медицинская помощь при наличии полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Начиная с 2011 года, коммерческие медцентры имеют право принимать пациентов с ОМС, согласно Федеральному закону “Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации”. Ранее обратиться с полисом можно было только в государственную поликлинику. Как получить услугу в частной клинике бесплатно, расскажет “Рамблер”.

Как получить помощь по ОМС в частной клинике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Работает ли моя клиника по ОМС?

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Ответ на этот вопрос можно найти несколькими способами. Например, обратившись напрямую в интересующую вас частную клинику.

Еще один способ – изучить информацию на сайте территориального фонда ОМС. Там есть интерактивная карта и список российских округов. Выбрав свой, вы увидите информацию об организации, которая курирует вопрос ОМС в регионе. Как правило, она формирует список частных клиник (уже на своем сайте), куда можно обратиться с полисом.

Также всегда можно позвонить на горячую линию страховой компании, выдавшей вам полис (номер указан на карточке), и узнать информацию из первых рук – у агента.

Какие услуги я могу получить по ОМС в частной клинике?

Спектр услуг, которые можно получить в частной клинике с полисом ОМС, несколько меньше – в сравнении с государственными медучреждениями. Необходимо помнить, что в обоих случаях предоставление медицинской помощи не бесплатное. Расходы пациентов по факту оплачивает государство (как из бюджета, так и из страховых взносов).

Каждая частная клиника имеет право на свой список услуг, доступных по ОМС. Он формируется, например, исходя из размера квот, оснащения клиники техникой и персоналом. Чаще всего по полису ОМС доступны консультации терапевта и узкопрофильных специалистов (в том числе стоматолога), диспансеризация, вакцинация, лабораторная диагностика, рентгенологические исследования. Некоторые частные клиники в рамках базовой программы проводят экстракорпоральное оплодотворение.

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Моя клиника принимает пациентов по ОМС. Какие нужны документы?

Для обращения в частную клинику понадобится:

  • паспорт,
  • СНИЛС,
  • полис ОМС,
  • в некоторых случаях – направление лечащего врача из государственной поликлиники,
  • выписка о состоянии здоровья – если предстоит операция.

Если в частной клинике есть соответствующая квота, то к медучреждению можно прикрепиться для бесплатного обслуживания. Тогда потребуется написать заявление на имя главного врача с указанием паспортных данных, номера полиса ОМС и СНИЛСа, места вашего проживания.

Почему клиника может отказать?

Частные клиники, даже включенные в реестр, могут отказать в лечении по ОМС по нескольким причинам:

  • закончились квоты (в том числе на прикрепление),
  • очередь на операцию слишком велика,
  • пациент пришел без направления от врача или оно было заполнено некорректно,
  • к проведению процедуры есть противопоказания.

Если в клинике не могут объяснить причину, требуйте отказ в письменной форме и обращайтесь в страховую. Агент страховой компании поможет разобраться в ситуации.

Есть смысл обратиться за лечением в частную клинику в другом регионе, если есть возможность съездить туда. А в домашнем – встать “в очередь”, попросив сотрудников интересующего медицинского центра сообщить, если появится возможность принять вас.

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