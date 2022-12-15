Перечислены новые последствия электронных сигарет

Специалисты из Научно-исследовательского института здравоохранения Лоусона и Школы медицины и стоматологии Шулича Западного университета перечислили новые последствия употребления электронных сигарет. Выводы исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.

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Ученые сосредоточили свое внимание на легочном сурфактанте — комбинации «поверхностно-активных веществ» из липидов и белков, покрывающих альвеолы и бронхиальное дерево изнутри. Это помогает людям дышать с минимальными усилиями за счет снижения поверхностного натяжения. Для изучения воздействия электронных сигарет авторы поместили сурфактант внутрь шприца, а затем с помощью устройства для вейпинга впрыснули аэрозоль в шприц. Таким образом пары напрямую взаимодействовали с поверхностно-активным веществом. Затем исследователи имитировали вдыхание и выдыхание пара в шприце 30 раз, что соответствовало стандартной сессии при курении.

Оказалось, что такие манипуляции способны создать поверхностное натяжение, что говорит о потере сурфактантом своей эффективности для поддержания правильной функции легких. Отдельно было рассмотрено влияние ароматизаторов, никотина и прочих добавок. Никотин не оказал значительного негативного воздействия на поверхностное натяжение по сравнению с безникотиновыми жидкостями для электронных сигарет, но некоторые ароматизаторы, такие как ментол, оказали.