Можно ли с помощью упражнений избавиться от протрузий

Появление протрузий – довольно распространенная проблема. Зачастую виной такому состоянию становятся наши привычки – смартфоны и компьютеры, в которые мы смотрим, сидя в крайне неудобных положениях. Наш позвоночник искривляется и под влиянием сильных нагрузок появляются протрузии.
Таким термином называют выпячивание межпозвоночных дисков в позвоночный канал. Иными словами, это такая разновидность грыжи позвоночника.
"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, можно ли избавиться от уже появившихся протрузий с помощью физических упражнений, направленных на укрепление спины. На наши вопросы ответил врач общей практики Денис Прокофьев.
К сожалению, по словам эксперта, изменения, которые произошли, полностью устранить уже не получится. Речь в такой ситуации может идти лишь об улучшении качества жизни и о том, как постараться минимизировать риски осложнений.
Что касается самих конкретных упражнений, то тут важно понимать, что в каждом индивидуальном случае речь пойдет об определенной схеме лечебной физкультуры, подходящей под проблему конкретного человека с учетом его особенностей.