Можно ли с помощью упражнений избавиться от протрузий

Появление протрузий – довольно распространенная проблема. Зачастую виной такому состоянию становятся наши привычки – смартфоны и компьютеры, в которые мы смотрим, сидя в крайне неудобных положениях. Наш позвоночник искривляется и под влиянием сильных нагрузок появляются протрузии.

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Таким термином называют выпячивание межпозвоночных дисков в позвоночный канал. Иными словами, это такая разновидность грыжи позвоночника.

"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, можно ли избавиться от уже появившихся протрузий с помощью физических упражнений, направленных на укрепление спины. На наши вопросы ответил врач общей практики Денис Прокофьев.

К сожалению, по словам эксперта, изменения, которые произошли, полностью устранить уже не получится. Речь в такой ситуации может идти лишь об улучшении качества жизни и о том, как постараться минимизировать риски осложнений.

Важно снизить болевой синдром и не допустить межпозвоночной грыжи. Для этого должно быть подобрано комплексное лечение, одним из этапов которого будет лечебная физическая культура.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Что касается самих конкретных упражнений, то тут важно понимать, что в каждом индивидуальном случае речь пойдет об определенной схеме лечебной физкультуры, подходящей под проблему конкретного человека с учетом его особенностей.