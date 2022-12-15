5 страшных последствий недосыпа

Всем с детства известно, что нужно хорошо высыпаться. Но мало кто знает, что недосып может привести к реально неприятным последствиям.

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Лишний вес

Многие ученые в мире подтвердили связь недосыпа и переедания. А все потому, что недостаток сна вызывает нарушение в выработке гормонов аппетита — лептина и грелина. Это приводит к тому, что человеку приходится восполнять калории, которые он якобы недополучил.

Морщины

Нехватка мелатонина — гормона сна — приводит к ухудшению состояния кожи. Пик его выработки приходится на два часа ночи, поэтому те, кто ложится позже, лишаются естественной возможности обновления клеток кожи. Это приводит к образованию морщин: кожа выглядит старше и тусклее.

Cнижение либидо

Кто мало спит, тот совсем не хочет заниматься любовью. Все дело в банальной усталости, которая мешает думать о чем-то помимо сна. Ученые полагают, что данная проблема касается в первую очередь женщин.

Повышенный риск возникновения рака

Медики выяснили, что недостаток сна может вызвать рак толстой кишки. Если не досыпать нужные восемь часов, защитные свойства организма снижаются, поэтому умереть при таких раскладах можно от чего угодно.

Повышенная тревожность