Врач объяснила, как питаться при гастрите

Болезни желудка — это вам не шутки. Жизнь способен осложнить даже самый простой гастрит. И пусть под этими словами зачастую имеют в виду любой дискомфорт в области живота, поставить точный диагноз может лишь врач.

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По словам гастроэнтеролога «СМ-Клиники» Марии Тумановой, усугубить болезнь могут неправильное питание и несоблюдение правил приёма пищи. Поэтому надо следить за тем, что ты ешь.

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По словам эксперта, если у вас гастрит, нужно есть минимум пять раз в сутки, а между основными приёмами пищи устраивать небольшие полезные перекусы. Но несмотря на то, что голод — худший враг при гастрите, прекращать есть нужно хотя бы за три часа до сна.

Также больным нужно исключить из рациона специи (их лучше заменить свежей зеленью), чтобы не раздражать желудок. А с некоторыми продуктами лучше распрощаться навсегда.

«Копчёности, мясо с жиром и жилками, жареное и жирное лучше заменить на отварное мясо или мясо, приготовленное на пару. Свежие хлебобулочные и кондитерские изделия следует заменить на подсушенный хлеб, хлебцы, галеты. Третья группа запрещённых продуктов — свежие овощи и бобовые. При этом разрешены картофель, свёкла, тыква, морковь, кабачки, цветная капуста, брокколи», — перечислила врач.

Также стоит позабыть про свежие фрукты (особенно цитрусы) и ягоды. Их можно заменить бананами, запечёнными яблоками или грушами. А кроме этого, вашу кухню должны покинуть перловка и пшёнка, а также макароны из цельнозерновой муки. Вместо них можно есть овсяную, рисовую, гречневую или манную каши.

Наконец, при гастрите нельзя солёные и приправленные блюда, шоколад и газировку, а также жирные кисломолочные продукты. Алкоголь и никотин, само собой, также под запретом.

Конечно, не стоит навсегда отказываться от запретных продуктов — чтобы не сорваться, можно периодически баловать себя вкусностями.