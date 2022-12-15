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2 часа назад

Малышева рассказала об эффективном лечении боли в горле

Vse42.ru

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева объяснила россиянам, как правильно полоскать горло.

Малышева рассказала об эффективном лечении боли в горле
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Во время эфира передачи "Жить здорово" медик рассказала, как во время болезни правильно полоскать горло, показав этот процесс на модели глотки. По словам Малышевой, во время полоскания следует уделить внимание миндалинам.

– Как глубоко мы будем полоскать горло? Потому что мы должны прополоскать хотя бы миндалины, – цитирует Малышеву издание "Дни.ру".

Врач и ее коллеги сошлись во мнении, что не следует во время полоскания использовать спиртовые настои, особенно если речь идет о лечении ребенка. Для этой цели лучше использовать антисептики или раствор соли. Помимо этого, медики отметили эффективность конфет для рассасывания при лечении боли в горле.

ЗОЖ,Елена Малышева,
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