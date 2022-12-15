Малышева рассказала об эффективном лечении боли в горле

Во время эфира передачи "Жить здорово" медик рассказала, как во время болезни правильно полоскать горло, показав этот процесс на модели глотки. По словам Малышевой, во время полоскания следует уделить внимание миндалинам.

– Как глубоко мы будем полоскать горло? Потому что мы должны прополоскать хотя бы миндалины, – цитирует Малышеву издание " Дни.ру ".

Врач и ее коллеги сошлись во мнении, что не следует во время полоскания использовать спиртовые настои, особенно если речь идет о лечении ребенка. Для этой цели лучше использовать антисептики или раствор соли. Помимо этого, медики отметили эффективность конфет для рассасывания при лечении боли в горле.