Перечислены четыре способа борьбы с бессонницей

В борьбе с бессонницей помогут отказ от работы перед сном, кофеина и алкоголя. Издание «Ридус» приводит советы для крепкого, здорового сна.

«Даже если вы отлично слышите будильник на вашем мобильном телефоне, по возможности лучше замените его обычным механическим будильником. За пару часов до сна отложите смартфон, заведите старый-добрый механический будильник и начните готовиться к ночному отдыху», — написали в статье.

Уточняется, что такой шаг поможет уменьшить воздействие синего света от смартфона и повлияет на выработку мелатонина.

В издании также призывают не работать в постели. Лежачий образ жизни может негативно повлиять на качество сна и продуктивность.

«Для работы лучше найдите более подходящее место, которое поможет сосредоточиться на важных делах», — отметил автор статьи.

Необходимо расслабляться перед тем, как уснуть. Физическое напряжение нередко заставляет просыпаться посреди ночи. Чтобы снять напряжение, можно принять горячую ванну, помедитировать, помассировать стопы и виски или выпить травяного чая.

Автор призывает отказаться от кофеина и алкоголя по вечерам.

«Нет ничего плохого в том, чтобы выпить чашку кофе с утра, но, если вы часто пьете напитки с кофеином в течение дня, это может вызвать бессонницу», — отметили в статье.