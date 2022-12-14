Врач объяснил, как можно оздоровить осанку

Если целыми днями работаешь за компьютером, проблем с осанкой избежать непросто. Появился даже термин такой — офисный синдром. Под ним чаще всего имеют в виду проблемы со спиной и шеей у людей с сидячей работой. Но самом деле даже они могут поддерживать здоровье своего позвоночника, причём даже вставая с кресла. О полезном упражнении рассказал врач-остеопат Владимир Животов.

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По словам врача, когда человек сидит за компьютером, кисти его рук направлены ладонями вниз и немножко развернуты внутрь. Остеопат предложил своим подписчикам провести эксперимент: в сидячем положении попробуйте поворачивать руки перед клавиатурой — то вверх ладонями, то вниз. Нужно обратить внимание, как при этом меняется положение головы и в целом ощущения в спине.

«Скорее всего, вы отчетливо почувствуете, что, когда поворачиваете руки [ладонями] вниз, голова также наклоняется [вниз]. В то же время при поворачивании кистей вверх голова выпрямляется», — пояснил остеопат.