Как зимой без врачей помочь щитовидке

Сейчас в кого ни ткни — у того проблемы со щитовидной железой, просто они ещё об этом не знают. Из-за постоянных стрессов, тяжёлой работы, нервотрепки и прочих эмоциональных американских горок щитовидка начинает не справляться и происходит истощение. В таких случаях врачи диагностируют гипотиреоз. Это довольно частая патология, вот только мало кто доходит до врачей, отмахиваясь от симптомов.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Гипотиреоз обнаружить сложно, потому что признаки у него довольно базовые и обычные: вялость, сонливость, замедленная реакция, сниженный иммунитет и частые простуды, проблемы с усваиванием новой информации и памятью. По итогу так выглядит каждый невыспавшийся россиянин.

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Вот только это диагноз, с которым, в принципе, можно справиться. Эксперты советуют обратиться к врачам, но не у всех есть время и силы, поэтому существует несколько рекомендаций, которые помогут сгладить неприятные моменты.

Во-первых, нужно высыпаться. Спать нужно ложиться не позже 23 часов и перед этим нужно проветрить спальню. Ложиться лучше без одежды, но под тёплым одеялом, чтобы не замерзнуть. Спать днём тоже хорошо, можно выделить 20 минут три раза в неделю.

Во-вторых, не мёрзните. Тепло, то есть энергия, очень нужно для щитовидки. Одевайтесь потеплее, особенно укутывайте шею, ноги и руки. На улице поменьше говорите, а дома, если холодновато, грейте руки под тёплой водой или трите карандаш между ладонями. Если дома есть пол с подогревом, то щитовидка скажет вам спасибо.

Туда же можно отнести различные ванны и ванночки — особенно с натриевой солью (натрий помогает йоду попасть в щитовидку, так что всё схвачено).

Важно быть в максимальном психологическом комфорте. Гормон стресса очень мешает железе, поэтому гоните его в шею. Слушайте музыку, читайте книги, собирайте алмазные мозаики — что угодно подойдёт для своеобразной медитации.