Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+6° в 
USD 63.36EUR 67.45
Войти в почту
2 часа назад

Как сохранить здоровье во время праздников, если у вас повышен холестерин

Ferra.ru

Без праздничных блюд и напитков вряд ли можно представить Новый год или Рождество. Но тем, у кого есть проблемы со здоровьем, нужно быть в это время начеку. В том числе и тем, кто страдает от повышенного холестерина.

Как сохранить здоровье во время праздников, если повышен холестерин
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Если на повышенный уровень холестерина не обращать внимание, то это может увеличить шансы на развитие болезней сердца и на инсульт. Вот несколько рекомендаций, как держать уровень холестерина в крови во время праздников под контролем.

Ешьте меньше сыра. В сыре много насыщенных жиров, из-за которых повышается холестерин. Кроме того, этот продукт считается высококалорийным. Особенно много насыщенных жиров в таких разновидностях сыра, как бри, чеддер, пармезан. Пейте алкоголь в умеренных дозах. Иначе у вас может повыситься холестерин в крови, а ещё вы можете набрать вес. Старайтесь за одну ночь выпивать один (для женщин) или два (для мужчин) напитка.

Перекусывайте орехами на вечеринке. Исследования показывают, что орехи снижают показатели «плохого» холестерина, а также триглицеридов (жиров), вес, индекс массы тела, кровяное давление (но лишь в некоторых случаях). В частности, в одной научной работе говорится, что кешью может повысить уровень «хорошего» холестерина и снизить артериальное давление. Наслаждайтесь овощами или крудите. В овощах много клетчатки и антиоксидантов, которые помогают снизить уровень холестерина. Также овощи содержат мало калорий.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители