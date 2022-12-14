Как сохранить здоровье во время праздников, если повышен холестерин

Без праздничных блюд и напитков вряд ли можно представить Новый год или Рождество. Но тем, у кого есть проблемы со здоровьем, нужно быть в это время начеку. В том числе и тем, кто страдает от повышенного холестерина.

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Если на повышенный уровень холестерина не обращать внимание, то это может увеличить шансы на развитие болезней сердца и на инсульт. Вот несколько рекомендаций, как держать уровень холестерина в крови во время праздников под контролем.

Ешьте меньше сыра. В сыре много насыщенных жиров, из-за которых повышается холестерин. Кроме того, этот продукт считается высококалорийным. Особенно много насыщенных жиров в таких разновидностях сыра, как бри, чеддер, пармезан. Пейте алкоголь в умеренных дозах. Иначе у вас может повыситься холестерин в крови, а ещё вы можете набрать вес. Старайтесь за одну ночь выпивать один (для женщин) или два (для мужчин) напитка.

Перекусывайте орехами на вечеринке. Исследования показывают, что орехи снижают показатели «плохого» холестерина, а также триглицеридов (жиров), вес, индекс массы тела, кровяное давление (но лишь в некоторых случаях). В частности, в одной научной работе говорится, что кешью может повысить уровень «хорошего» холестерина и снизить артериальное давление. Наслаждайтесь овощами или крудите. В овощах много клетчатки и антиоксидантов, которые помогают снизить уровень холестерина. Также овощи содержат мало калорий.