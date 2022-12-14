Стоматолог рассказал, как подготовиться к имплантации зубов

Имплантация зубов – это процедура, которую делают не только пожилые, но и молодые люди. Врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург Геннадий Шаргородский подчеркнул, что в этом вопросе к каждому пациенту нужен особый подход.

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«Импланты – это не дюбеля в стены. Самая плохо регенерирующая ткань – костная. Поэтому прежде чем соглашаться на импланты, нужно сдать ряд анализов», – отметил стоматолог.

Важно понимать, как поведет себя организм после такого вмешательства, особенно женский, подчеркнул Геннадий Шаргородский.