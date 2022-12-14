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29 минут назад

Стоматолог рассказал, как подготовиться к имплантации зубов

РИА "ФедералПресс"

Имплантация зубов – это процедура, которую делают не только пожилые, но и молодые люди. Врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург Геннадий Шаргородский подчеркнул, что в этом вопросе к каждому пациенту нужен особый подход.

Стоматолог рассказал, как подготовиться к имплантации зубов
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Импланты – это не дюбеля в стены. Самая плохо регенерирующая ткань – костная. Поэтому прежде чем соглашаться на импланты, нужно сдать ряд анализов», – отметил стоматолог.

Важно понимать, как поведет себя организм после такого вмешательства, особенно женский, подчеркнул Геннадий Шаргородский.

Перед процедурой нужно исключить внутренние заболевания организма. При имплантации важно синтезирование костной ткани, а в определенном возрасте идет ее рассасывание, пояснил врач. Он добавил, что однажды поставил импланты на обеих челюстях 94-летнему пациенту, передает «Мослента».

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