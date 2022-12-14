Почему не исчезают мешки под глазами

Некоторые причины требуют вмешательства вашего лечащего врача.

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Мешки под глазами — одна из самых больших неприятностей, которая преследует современную жительницу большого города. Специалисты уверены, что проблема куда серьезнее, чем просто косметический дефект, а потому мы решили выяснить, по какой причине мешки под глазами могут стать постоянным спутником вашей жизни.

Проблемы с сердцем

Болезни сердечно-сосудистой системы могут стать одной из главных причин, почему вам не удается справиться с мешками под глазами с помощью уходовых и косметических средств. Как правило, отечность проявляется не только на лице, но и теле. Обратите внимание, отекают ли ваши ноги?

Помимо внешних изменений, проблемы с сердцем могут сопровождаться одышкой и учащенным сердцебиением, когда для этого нет особого повода. Обязательно получите консультацию специалиста.

Болезни глаз

Глазные инфекции также становятся причиной появления тяжелых отеков в области глаз. Все дело в том, что борьба с инфекцией захватывает нежную область вокруг глаз, что провоцирует сильный отек, из-за чего вы можете испытывать дискомфорт и проблемы с внешним видом в этой области. Специалисты выделяют несколько глазных проблем, которые чаще всего сопровождаются сильной отечностью: ячмень, закупорка слезного протока и халязион.

Проблемы с почками