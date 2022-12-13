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1 час назад

Почему спать голым негигиенично

Мира Маркина

Многие люди предпочитают спать без одежды, считая, что это не только комфортней, но и полезней для здоровья: кожа дышит, кровотоку ничто не мешает, и сон становится крепче. Однако есть и другое мнение. Подробнее о нем – в материале "Рамблера".

Почему спать голым негигиенично
Фото: unsplashunsplash

Американский врач Энтони Юн рассказал, почему спать в комфортной пижаме куда лучше, чем без одежды.

По словам эксперта, за ночь человек выпускает газы от 15 до 25 раз. Но и это еще не все: каждый раз при этом он распыляет небольшое количество фекалий.

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Именно по этой причине нужно спать в нижнем белье или пижаме, а также регулярно их менять. В противном случае во время сна на постельном белье, коже и даже на вашем партнере окажется множество опасных бактерий, о существовании которых вы скоре предпочли бы не знать.

Юн посоветовал выбирать пижаму из натуральных "дышащих" материалов. Такая одежда не будет сковывать движения и при этом не помешает гигиене.

Помимо прочего пижама также вбирает в себя частички пыли, капли пота и другие вредные компоненты. А еще теплый комплект может стать спасением, если в вашей квартире прохладно или вы любите спать, проветривая спальню.

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