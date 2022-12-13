Психотерапевт назвал причины зимних проблем со сном

Из-за дефицита мелатонина сон зимой становится хуже, объяснил психотерапевт медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Виктор Нурдаев. Причины зимних проблем со сном он назвал для «Ленты.ру».

По данным исследования сервиса СБЕР ЕАПТЕКА, проведенного совместно со «СберЗдоровьем», с наступлением зимы и сокращением светового дня у россиян участились проблемы со сном. Исследование показало, что продажи снотворных осенью выросли на 35 процентов по сравнению с летом, показав самый большой рост в ноябре. Число обращений к сомнологам также увеличилось почти на четверть, а спрос на успокаивающие препараты — в полтора раза.

Нурдаев напомнил, что осенью и зимой в России солнечных дней значительно меньше, чем летом, и темнеет заметно раньше. В результате гормональный фон пробуждает в человеке желание «впасть в спячку».

«Все потому, что в темное время суток вырабатывается мелатонин — так называемый "гормон сна". В ясный же день в большем количестве выделяется серотонин. Благодаря этому люди чувствуют себя в приподнятом настроении, а значит — более активными», — объяснил он.

Психотерапевт также добавил, что солнечные лучи, попадая на сетчатку глаза, запускают в организме множество процессов и, в частности, помогают проснуться.

Чтобы побороть сонливость, врач посоветовал на постоянной основе соблюдать гигиену сна: не использовать гаджеты за два часа до сна, создавать комфортную зону для сна, которая будет ассоциироваться только с отдыхом, а также за четыре часа до отхода ко сну уделять внимание кардио-нагрузкам.