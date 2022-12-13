Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
0° в 
USD 62.77EUR 66.27
Войти в почту
5 часов назад

Психотерапевт назвал причины зимних проблем со сном

Lenta.ruиещё 1

Из-за дефицита мелатонина сон зимой становится хуже, объяснил психотерапевт медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Виктор Нурдаев. Причины зимних проблем со сном он назвал для «Ленты.ру».

По данным исследования сервиса СБЕР ЕАПТЕКА, проведенного совместно со «СберЗдоровьем», с наступлением зимы и сокращением светового дня у россиян участились проблемы со сном. Исследование показало, что продажи снотворных осенью выросли на 35 процентов по сравнению с летом, показав самый большой рост в ноябре. Число обращений к сомнологам также увеличилось почти на четверть, а спрос на успокаивающие препараты — в полтора раза.

Нурдаев напомнил, что осенью и зимой в России солнечных дней значительно меньше, чем летом, и темнеет заметно раньше. В результате гормональный фон пробуждает в человеке желание «впасть в спячку».

«Все потому, что в темное время суток вырабатывается мелатонин — так называемый "гормон сна". В ясный же день в большем количестве выделяется серотонин. Благодаря этому люди чувствуют себя в приподнятом настроении, а значит — более активными», — объяснил он.

Психотерапевт также добавил, что солнечные лучи, попадая на сетчатку глаза, запускают в организме множество процессов и, в частности, помогают проснуться.

Чтобы побороть сонливость, врач посоветовал на постоянной основе соблюдать гигиену сна: не использовать гаджеты за два часа до сна, создавать комфортную зону для сна, которая будет ассоциироваться только с отдыхом, а также за четыре часа до отхода ко сну уделять внимание кардио-нагрузкам.

«Если бессонница сохраняется на протяжении более четырех недель, необходимо обратиться к специалистам по ментальному здоровью: психологам и психотерапевтам», — заключил Нурдаев.

ЗОЖ,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители