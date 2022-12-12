Нутрициолог предложила россиянам способ защиты от свиного гриппа

Нутрициолог Любовь Сотникова рассказала, что следует исключить из рациона, чтобы снизить шансы заразиться свиным гриппом.

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В беседе с журналистами специалист отметила важность поддержания микрофлоры кишечника для хорошего иммунитета. По словам Сотниковой, порядка 80% иммунной системы организма "базируется" в кишечнике, поэтому важно следить за своим питанием, чтобы избежать болезней, передает издание URA.RU.

– Защита организма ослабевает, когда почти два килограмма нашей условно полезной и условно патогенной флоры находятся в дисбалансе. Таким образом полноценный рацион на постоянной основе может быть профилактикой вирусных заболеваний, включая и свиной грипп, – цитирует СМИ эксперта.