Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+4° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
2 часа назад

Нутрициолог предложила россиянам способ защиты от свиного гриппа

Vse42.ru

Нутрициолог Любовь Сотникова рассказала, что следует исключить из рациона, чтобы снизить шансы заразиться свиным гриппом.

Нутрициолог предложила россиянам способ защиты от свиного гриппа
Фото: Vse42.ruVse42.ru

В беседе с журналистами специалист отметила важность поддержания микрофлоры кишечника для хорошего иммунитета. По словам Сотниковой, порядка 80% иммунной системы организма "базируется" в кишечнике, поэтому важно следить за своим питанием, чтобы избежать болезней, передает издание URA.RU.

– Защита организма ослабевает, когда почти два килограмма нашей условно полезной и условно патогенной флоры находятся в дисбалансе. Таким образом полноценный рацион на постоянной основе может быть профилактикой вирусных заболеваний, включая и свиной грипп, – цитирует СМИ эксперта.

Для поддержания иммунитета нутрициолог предложила обратить внимание на костный бульон, овощи, зелень и такие ферментированные продукты, как несладкая кисломолочка и квашеная капуста. Сотникова добавила, что поедание сладкого и мучного мешает организму справляться с вирусами, повышая риск заразиться свиным гриппом.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители