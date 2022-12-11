Иммунолог рассказал, можно ли сбивать температуру при простуде

Стоит ли сбивать температуру при простудных заболеваниях и как это делать, рассказал врач-иммунолог Николай Крючков.

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Специалист считает, что невысокую температуру до 38 градусов, лучше переносить без жаропонижающих средств. Так организм самостоятельно борется с заболеванием. Однако если градусник показывает больше 38,5, рекомендуется использовать таблетки или вызвать врача.