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1 час назад

Иммунолог Крючков рассказал, можно ли сбивать температуру при простуде

Слово и Дело

Стоит ли сбивать температуру при простудных заболеваниях и как это делать, рассказал врач-иммунолог Николай Крючков.

Иммунолог рассказал, можно ли сбивать температуру при простуде
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Специалист считает, что невысокую температуру до 38 градусов, лучше переносить без жаропонижающих средств. Так организм самостоятельно борется с заболеванием. Однако если градусник показывает больше 38,5, рекомендуется использовать таблетки или вызвать врача.

Крючков отметил, что жаропонижающие выписывают врачи. Находящиеся в домашней аптечке аспирин, ибупрофен или парацетамол имеют противопоказания и при неправильном использовании могут навредить организму. Так аспирин нельзя давать детям младше 12 лет, а превышение суточной дозы парацетомола влияет на работу печени, пишет E1.Ru.

ЗОЖ,Николай Крючков,
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