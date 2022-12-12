Врачи развеяли миф о пользе моржевания

Информацию о том, что моржевание укрепляет иммунитет и помогает улучшить здоровье, опровергли сами медики. В Американской кардиологической ассоциации рассказали, почему не стоит увлекаться плаваньем в ледяной воде.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Резкое погружение в воду, температура которой ниже 15,5 градуса, может убить человека за одну минуту из-за холодового шока. Как только тело погружают в ледяную воду, у человека учащается дыхание и частота сердечных сокращений, а также повышается артериальное давление», – пишет American Hospital Association.

Врачи отмечают, что если человек долго находится в холодной воде, то вся кровь начинает поступать к центру тела, чтобы защитить важные органы от переохлаждения. В этом случае кровообращение конечностей нарушается и они начинают хуже работать.

Также эксперты уточняют, что люди, которые принимают специальные сердечные препараты, вообще не должны увлекаться моржеванием, так как их организм не может правильно адаптироваться к резким перепадам температуры.