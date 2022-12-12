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3 часа назад

Врачи развеяли миф о пользе моржевания

РИА "ФедералПресс"

Информацию о том, что моржевание укрепляет иммунитет и помогает улучшить здоровье, опровергли сами медики. В Американской кардиологической ассоциации рассказали, почему не стоит увлекаться плаваньем в ледяной воде.

Врачи развеяли миф о пользе моржевания
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Резкое погружение в воду, температура которой ниже 15,5 градуса, может убить человека за одну минуту из-за холодового шока. Как только тело погружают в ледяную воду, у человека учащается дыхание и частота сердечных сокращений, а также повышается артериальное давление», – пишет American Hospital Association.

Врачи отмечают, что если человек долго находится в холодной воде, то вся кровь начинает поступать к центру тела, чтобы защитить важные органы от переохлаждения. В этом случае кровообращение конечностей нарушается и они начинают хуже работать.

Также эксперты уточняют, что люди, которые принимают специальные сердечные препараты, вообще не должны увлекаться моржеванием, так как их организм не может правильно адаптироваться к резким перепадам температуры.

Однако если все же было принято решение искупнуться в ледяной воде, то нужно заранее подготовить к этому свой организм: начинать принимать прохладный душ дома и заниматься спортом на улице.

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