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1 час назад

Доктор Мясников назвал способы побороть изжогу

Мослента

Способы, с помощью которых можно побороть изжогу, назвал в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников.

Доктор Мясников назвал способы побороть изжогу
Фото: МослентаМослента

Доктор рассказал, что изжога чаще всего появляется из-за инфекции, вызванной бактерией хеликобактер пилори, которая приводит к эрозийным гастритам и к повышенной кислотности.

По его словам, чтобы избавиться от этого недуга, необходимо сбросить лишний вес.

«Когда вы полный и у вас полный живот, то у вас диафрагма стоит высоко, поэтому желудок расположен неправильно, что приводит к легкому забросу кислоты в пищевод», — пояснил специалист.

При изжоге также стоит отказаться от ношения тесной одежды и сна на низких подушках, если симптомы проявляются во время сна, продолжил эксперт. Он напомнил, что препараты от изжоги нужно принимать за полчаса до еды в утреннее время. Кроме того, людям, применяющим такие медикаменты, врач рекомендовал употреблять витамины В12 и магний. Препараты от изжоги могут снижать эффективность некоторых сердечных лекарств.

«Частое употребление соды может неблагоприятно отозваться на ваших почках. Потому что именно почки отвечают за кислотно-щелочной баланс. Если вы все время будете нагружать их щелочью, могут возникнуть проблемы», — предупредил медик.

ЗОЖ,Александр Мясников,
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