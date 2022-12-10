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55 минут назад

Иммунолог предупредил об опасных последствиях из-за перенесенных на ногах инфекциях

Москва24

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал Москве 24, что, если человек переносит болезнь на ногах, это может привести к ухудшению состояния и развитию осложнений.

Иммунолог предупредил об опасности перенесенных на ногах инфекций
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По словам эксперта, в период, когда организм атакует инфекция, тот пребывает в состоянии стресса.

Среди возможных осложнений может быть присоединение вторичной инфекции, а также развитие пневмонии и миокардита, подчеркнул Крючков.

Не следует забывать и о том, что, перенося инфекцию на ногах, можно заразить других людей, отметил иммунолог. Поэтому на время болезни лучше остаться дома, чтобы не напрягать организм и не подвергать опасности окружающих.

ЗОЖ,Николай Крючков,
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