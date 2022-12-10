Иммунолог назвала эффективные способы привыкнуть к холоду

С наступлением зимы люди начинают испытывать трудности с адаптацией к низким температурам, однако существует ряд способов приучить организм к холоду. Об этом рассказала научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо в беседе с агентством «Прайм».

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По мнению Шуппо, одним из наиболее эффективных способов привыкнуть к холоду является криотерапия — закаливание в медицинских условиях. Процедура способствует укреплению иммунитета и увеличению уровня защитных сил. Среди других способов развить морозоустойчивость врач назвала употребление в пищу жиров.