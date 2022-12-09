Три причины для начала занятий спортом

Доцент кафедры физической культуры ГУУ Андрианова Раиса назвала три причины для начала спортивных тренировок.

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По словам эксперта, спорт поможет побороть усталость. Давно доказано, что для людей интеллектуального труда, ведущих сидячий образ жизни, гораздо больше пользы принесет активный отдых, который сопряжен с физической активностью.

Тренировки — это путь к успешной карьере. По словам Андриановой, большинство передовых стран мира активно пропагандируют здоровый образ жизни, а крупные международные компании организуют для сотрудников фитнес-тренировки на рабочем месте.

Кроме того, спорт помогает расширить круг общения. Во время занятий человек общается с тренерами, партнерами по команде, соперниками, передает Life.ru.