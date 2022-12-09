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3 часа назад

Эксперты сообщили, как лучше всего питаться при простуде и гриппе

runews24.ru

Человек, заболевая, часто не хочет есть. Однако нужно составить специальный рацион, чтобы помочь организму справиться с болезнью и восстановиться.

Как лучше всего питаться при простуде и гриппе
Фото: runews24.rurunews24.ru

Поддержать организм во время простуды и гриппа можно куриным бульоном. Это блюдо хорошо усваивается, в нём много белка, а также минералов и витаминов.

В курице и бульоне есть вещество карнозин, которое обладает противовоспалительными свойствами.

Редакторы Food ru рекомендуют есть чеснок во время болезни. Этот продукт обладает противобактериальными и противовирусными свойствами.

Также необходимы в рационе фрукты и ягоды с витамином С. К ним относятся не только цитрусовые, но и киви, чёрная смородина, шиповник.

Бананы содержат калий, который нужен для работы сердца и сосудов.

Во время болезни стоит исключить из рациона кофе, чёрный чай, энергетики и газировку. Они усиливают обезвоживание.

Также стоит отказаться от продуктов, которые могут повредить при глотании слизистую. Речь идёт о печенье, чипсах, крекерах, орехах.

Не стоит есть и жирную пищу, в том числе фастфуд.

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