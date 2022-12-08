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49 минут назад

Медики назвали упражнение, помогающее бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Газета.Ru

Добавление йоги в регулярный режим тренировок поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы и более эффективно, чем упражнения на растяжку. Результаты исследования ученых из Университета Лаваля в Канаде опубликованы в журнале Canadian Journal of Cardiology.

Упражнение, помогающее бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Фото: Matias Delacroix/APMatias Delacroix/AP

Растяжка и йога имеют много общего, однако цели у них разные. Так, стрейчинг является разделом фитнеса и направлен только на улучшение качества тела. Йога же способствует налаживанию работы нервной системы - много внимания уделяется не столько растяжке тела, сколько успокоению и правильному дыханию. Можно сказать, что стретчинг - это спортивное занятие, а йога - духовная практика.

На протяжении трех месяцев исследователи следили за состоянием здоровья 60 участников эксперимента с гипертонией: у них измерялось давление и оценивалось общее состояние сердечно-сосудистой системы. Добровольцы были разделены на 2 группы, которые выполняли 15 минут структурированной йоги или растяжки в дополнение к 30 минутам аэробных упражнений 5 раз в неделю.

В результате включение йоги снизило систолическое артериальное давление (первое число на тонометре) на 10 мм рт. ст. при занятиях йогой по сравнению с 4 мм рт. ст. при растяжке. Кроме того, йога снизила частоту сердечных сокращений в состоянии покоя. Все это привело к снижению рисков возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Точный механизм, лежащий в основе этого положительного эффекта, до конца не изучен. В будущих работах исследователи надеются закрыть этот пробел.

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