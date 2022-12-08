Упражнение, помогающее бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Добавление йоги в регулярный режим тренировок поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы и более эффективно, чем упражнения на растяжку. Результаты исследования ученых из Университета Лаваля в Канаде опубликованы в журнале Canadian Journal of Cardiology.

Фото: Matias Delacroix/AP Matias Delacroix/AP

Растяжка и йога имеют много общего, однако цели у них разные. Так, стрейчинг является разделом фитнеса и направлен только на улучшение качества тела. Йога же способствует налаживанию работы нервной системы - много внимания уделяется не столько растяжке тела, сколько успокоению и правильному дыханию. Можно сказать, что стретчинг - это спортивное занятие, а йога - духовная практика.

На протяжении трех месяцев исследователи следили за состоянием здоровья 60 участников эксперимента с гипертонией: у них измерялось давление и оценивалось общее состояние сердечно-сосудистой системы. Добровольцы были разделены на 2 группы, которые выполняли 15 минут структурированной йоги или растяжки в дополнение к 30 минутам аэробных упражнений 5 раз в неделю.