Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+12° в 
USD 62.91EUR 66.11
Войти в почту
27 минут назад

Медики рассказали, чем опасен недостаток сна

СОВА

Здоровый и продолжительный сон - залог бодрости, хорошего физического и психического здоровья.

Медики рассказали, чем опасен недостаток сна
Фото: СОВАСОВА

Когда наш организм отдыхает, активизируется регенерация тканей, выработка необходимых для нормальной жизнедеятельности гормонов. А вот его недостаток, по словам самарских медиков, может привести к набору лишнего веса, так как нарушается выработка "гормонов сытости".

После могут начаться заболевания пищеварительной системы, например, патологическая тяга к сладкому и углеводистой пище. Также недосып может привести к ухудшению памяти, раздражительности и потере концентрации. Будет труднее формировать полезные привычки и, наоборот, расстаться с вредными: употребление никотина, кофеина и алкоголя.

Самарские медики рекомендуют ежедневно спать не менее 6-8 часов, чтобы организм успел восстановиться. При этом важно засыпать до 23:00, чтобы успел выработаться мелатонин - гормон, отвечающий за замедление старения.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители