Медики рассказали, чем опасен недостаток сна

Здоровый и продолжительный сон - залог бодрости, хорошего физического и психического здоровья.

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Когда наш организм отдыхает, активизируется регенерация тканей, выработка необходимых для нормальной жизнедеятельности гормонов. А вот его недостаток, по словам самарских медиков, может привести к набору лишнего веса, так как нарушается выработка "гормонов сытости".

После могут начаться заболевания пищеварительной системы, например, патологическая тяга к сладкому и углеводистой пище. Также недосып может привести к ухудшению памяти, раздражительности и потере концентрации. Будет труднее формировать полезные привычки и, наоборот, расстаться с вредными: употребление никотина, кофеина и алкоголя.