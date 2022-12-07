Медики рассказали, чем опасен недостаток сна

Здоровый и продолжительный сон - залог бодрости, хорошего физического и психического здоровья.
Когда наш организм отдыхает, активизируется регенерация тканей, выработка необходимых для нормальной жизнедеятельности гормонов. А вот его недостаток, по словам самарских медиков, может привести к набору лишнего веса, так как нарушается выработка "гормонов сытости".
После могут начаться заболевания пищеварительной системы, например, патологическая тяга к сладкому и углеводистой пище. Также недосып может привести к ухудшению памяти, раздражительности и потере концентрации. Будет труднее формировать полезные привычки и, наоборот, расстаться с вредными: употребление никотина, кофеина и алкоголя.
Самарские медики рекомендуют ежедневно спать не менее 6-8 часов, чтобы организм успел восстановиться. При этом важно засыпать до 23:00, чтобы успел выработаться мелатонин - гормон, отвечающий за замедление старения.