Как избавиться от похмелья

Если вечеринка прошла бурно, следующий день, скорее всего, придется вычеркнуть из жизни из-за жуткого похмелья. Конечно, постфактум легко сказать — пить надо было меньше, но что сделано, то сделано, а значит организму нужно помогать сейчас.

Фото: Unsplash Unsplash

«Рамблер» рассказывает, что нужно сделать, чтобы избавиться от похмелья, и чего делать ни в коем случае нельзя, чтобы не навредить самому себе.

Видео дня

Что происходит с организмом

Не все люди страшно страдают от похмелья: у кого-то организм умеет быстро выводить продукты распада этанола, кто-то хорошо знает свою меру и может вовремя остановиться. Но с возрастом даже самые стойкие оловянные солдатики начинают жаловаться на то, что после алкогольных возлияний все тяжелее прийти в себя.

Действительно протрезветь быстрее, чем на это способен организм, невозможно. И чем больше алкоголя было выпито, тем дольше он выводится. Этанол поступает в кровь, оттуда в печень, где происходит его превращение в ацетальдегид, еще более токсичный, чем этанол, затем в менее опасный ацетат и лишь после этого в совсем безопасные углекислый газ и воду.

Для организма прием алкоголя — это самое настоящее отправление. А значит все действия должны быть направлены на то, чтобы снять симптомы.

Сон

Сон алкоголика краток и тревожен — это не просто яркая цитата современного классика, но и чистая правда. Действительно благодаря алкоголю можно просто отключиться, но качество такого сна будет очень низким и ощущение разбитости на следующее утро будет в том числе и по этой причине. Это значит, что на следующий день не нужно планировать никаких важных встреч, а при первой возможности стоит поспать днем.

Вода

Алкоголь провоцирует обезвоживание, а в присутствии воды протекают все метаболические реакции в организме. Это значит, что нужно пить как можно больше чистой воды, желательно минеральной. Но не забудьте выпустить из нее газы. Предпочтение минеральной воде стоит отдать по той причине, что в ней содержатся дополнительные соли, которые также помогут восстановить электролитный баланс.

Теплый или слегка прохладный душ

Но ни в коем случае не ледяной. Возможно, вы взбодритесь, но рискуете заработать спазм сосудов. А это вовсе не то, что вам сейчас нужно.

Хороший завтрак

Нет, на сытные мясные супы налегать все же не стоит, но овсянка, омлет, хлеб, сыр и чай вполне поддержат организм, борющийся с последствиями алкогольного отравления. Витамины и микроэлементы также помогут быстрее почувствовать себя лучше.

Свежий воздух

Алкоголь действует на организм комплексно — страдают все системы, и конечно, нарушается снабжение кислородом, в том числе клеток мозга. Отсюда шум в ушах, головокружение, головные боли и другие неприятности. Если сил идти на прогулку нет, выйдите на балкон или проветрите все комнаты. Вам станет немного легче.

Обезболивающие

Если болит голова, не нужно терпеть и ждать, когда само пройдет. Примите обезболивающее, но не аспирин и не парацетамол. Выберите другие препараты.

Рассол

Да, это действительно прекрасное средство, которое помогает немного облегчить состояние при похмелье. Но важно не путать рассол с маринадом. Это значит, что не нужно немедленно пить жидкость из-под вчерашних огурчиков, ставших вашей закуской. Если в составе есть уксус, будь то классический столовый или более модный бальзамический, пить такую жидкость не надо. Рассол хорош тем, что в нем только соль, сахар и продукты ферментации. Благодаря такому составу рассол помогает восстановить электролитный баланс в организме после сильного обезвоживания, которое вызывает алкоголь.

Что делать нельзя