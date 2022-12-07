Когда мы теряем зуб, то стоматологи чаще всего предлагают установить имплант с коронкой, мостовидный протез или, в крайнем случае — съемный протез. Но есть и другой, неожиданный вариант — использование собственных зубов, т.е. аутотрансплантация. О том, что это такое и как она проводится, рассказывает хирург-имплантолог Глеб Валерьевич Колушев.

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Глеб Валерьевич Колушев — Член Российского стоматологического общества, хирург-имплантолог, специалист по аутотрансплантации зубов.

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Что такое аутотрансплантация в стоматологии?

Это пересадка своего собственного зуба на место, где зуб либо уже потерян, либо он подлежит удалению. Чаще всего, в особенности у взрослых пациентов, для этой цели используются зубы мудрости, они же восьмые моляры или, как их называют пациенты, восьмерки. У детей или подростков можно пересаживать и другие зубы: например, при потере переднего верхнего резца хирург-имплантолог может пересадить на это место премоляр. Это позволяет восстановить полноценное жевание и избежать различных психологических проблем из-за некрасивой улыбки.

Но является ли такая операция полезной (если не говорить о зубах мудрости)? Ведь если врач перенесет премоляр на новое место, то зубов больше не станет — все равно одного будет не хватать.

В этом отношении, когда речь идет о детях или подростках, важно понимать — им нельзя проводить имплантацию зубов, поскольку их зубочелюстная система, в том числе кости челюстей, еще только формируется. Так что тут необходимо оценивать альтернативы: ребенок или подросток не сможет нормально откусывать пищу, из-за дефекта в зоне улыбки могут возникнуть не только психологические проблемы, но и трудности в общении со сверстниками и т.д. Если не проводить пересадку зуба, то придется рассматривать съемные протезы, опирающиеся на соседние зубы. Однако иногда при аутотрансплантации используются сверхкомплектные зубы — это дополнительные зубные единицы. В норме у человека должно быть 20 молочных или 32 постоянных зуба, так что сверхкомплектными называют 33 зуб, 34 и т.д. Также такую особенность называют полиодонтией, супрадентией или гиперодентией, а причина ее возникновения предположительно — некие нарушения в формировании зачатков зубов.

Каким критериям должен отвечать пересаживаемый зуб?

Он должен быть здоровым и соответствовать по размеру тому зубу, который будет заменять — особенно в случае аутотрансплантации у детей. Впрочем, зачастую после пересадки своего зуба выполняется реставрация, чтобы он внешне полностью соответствовал потерянному зубу. Если речь идет о взрослых и пересадке зубов мудрости, то обязательно должна быть возможность атравматично его извлечь. Например, если у зубов мудрости есть выраженные дефекты — они дистопированы, ретинированы или и то, и другое. В такой ситуации им потребуется сложное удаление, т.е. хирургу придется извлекать их по частям. Тогда, конечно, пациенту предлагается имплантация для восстановления потерянного зуба, т.к. восьмерки для этого использовать уже не получится.

Как проводится аутотрансплантация?

Процесс мало чем отличается от удаления зубов. Сначала пациенту делают укол обезболивающего — операция проводится в условиях местной анестезии. Затем проводится удаление зуба, который уже нельзя сохранить, извлечение зуба мудрости и фиксация его в лунке удаленного зуба. При плановой операции заранее изготавливается модель зуба — она печатается на 3D-принтере на основе данных, полученных после компьютерной томографии (метод стереолитографической печати, который также называют SLA-метод либо SL-метод). Это нужно для того, чтобы провести работы более аккуратно и получить более качественный результат.

В силу того, что анатомия каждого зуба отличается от его соседей, то бывает, что после трансплантации нужно провести реставрацию — скажем, пломбировочным материалом или керамической коронкой, чтобы форма соответствовала форме удаленного зуба. Это важно для восстановления жевательной функции.

Как же происходит приживление зуба на новом месте?

Каждый зуб кровоснабжается за счет своей связки (периодонта). Когда хирург удаляет зуб, то в течение 20 минут эта связка умрет, а вот если поместить зуб в физраствор, то срок жизни связки продлевается. Из этого физраствора зуб извлекают и помещают в лунку удаленного либо потерянного зуба. Связка тут же восстанавливает кровоснабжение и связь со всеми тканями и клетками. Отторжения не происходит, т.к. это свой же зуб.

А что делать, если зуб потерян давно, год или даже много лет назад?

В таком случае имплантолог подбирает методику по целесообразности. Одно из последствий долгого отсутствия зуба или зубов — это смещение других зубных единиц в сторону дефекта, как соседних в челюсти, так и зубов-антагонистов. В таком случае для аутотрансплантации может уже не быть места. Тогда проще провести имплантацию зуба.

Какие противопоказания к данной процедуре?

В целом, абсолютных противопоказаний (т.е. таких, при которых аутотрансплантация в принципе невозможна) немного. Если зубы уже сместились, то потребуется предварительная подготовка в виде ортодонтического лечения. Если зубы мудрости сильно искривлены, глубоко лежат в десне и т.д., то их можно удалить, только распилив на части. Наконец, препятствием может быть значительное разрушение зуба, например, уходящее под десну.

Также к относительным противопоказаниям относят сахарный диабет, если пациент его компенсирует, следит за уровнем сахара, принимает все прописанные эндокринологом лекарства, соблюдает диету и здоровый образ жизни, то аутотрансплантация возможна.

Однозначным противопоказанием можно назвать прием специальных препаратов, которые назначают врачи после лечения онкологии и химиотерапии. В этом период желательно избегать любых хирургических процедур, не только в полости рта, т.к. очень высок риск развития осложнений. Но, как правило, пациенты сразу после лечения онкологии не обращаются в стоматологии за аутотрансплантацией или имплантацией зубов.

Также не рекомендуется проводить аутотрансплантацию при беременности, как и имплантацию. Желательно дождаться окончания вынашивания, чтобы исключить любые риски для матери и плода. Причина заключается в том числе и в количестве препаратов, которые необходимо принимать после процедуры.

Что касается верхней возрастной границы, то все зависит от состояния здоровья и полости рта пациента. Если уже потеряно большое число зубов, а состояние остальных неудовлетворительно, то в проведении аутотрансплантации нет смысла, логичнее использовать имплантацию. Если же зубы у пациента в целом здоровые, ткани заживают хорошо, нет жалоб на самочувствие, то можно проводить аутотрансплантацию.

Как долго прослужит трансплантированный зуб?

При условии правильного, регулярного домашнего ухода и посещения профессиональной гигиены раз в полгода трансплантированный зуб простоит столько же, сколько и все остальные его товарищи по зубному ряду. Риск потери такой же, как и у остальных: в результате травмы, кариозного поражения и т.д. Сам по себе пересаженный зуб не выпадет.

Очень важно соблюдать рекомендации по уходу после операции, которые дает хирург-имплантолог. По окончании периода восстановления уход за зубом не отличается от ухода за всей улыбкой — чистка щеткой и пастой 2 раза в день, утром и вечером, по 3-5 минут, использование ирригатора и (или) зубной нити, профессиональная гигиена.

Также нет и никаких жевательных ограничений. Кроме ограничения очень твердой, жесткой пищи, т.е. не рекомендуется разгрызать зубами орехи.

Аутотрансплантация или имплантация — что лучше?

Врачи подбирают методику, исходя из конкретной ситуации и состояния пациента. Если есть подходящий зуб для пересадки и есть условия для трансплантации – то можно пересаживать свой зуб. Всегда врачи изучают каждый конкретный клинический случай, взвешивают все плюсы и минусы, последствия, риски осложнений для пациента.