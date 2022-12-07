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2 часа назад

Три первых шага при подозрении на простуду

Вечерняя Москва

При подозрении на простуду важно исключить физические нагрузки. Такую рекомендацию дала заместитель главного врача Елена Зяблова.

Три первых шага при подозрении на простуду
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Врач рекомендовала при появлении первых симптомов болезни сохранять постельный режим, так как организм находится в процессе борьбы с недугом. Также необходимо пить больше воды. В воду можно добавить немного лимонного сока. В нем много витамина С, он принесет пользу иммунитету. Также можно пить морсы, травяные чаи, компоты.

При заложенности носа врач советует приобрести капли для промывания с морской водой. Лучше не применять сосудосуживающие капли, они вызывают привыкание.

Обязательно нужно вызвать врача, особенно при наличии температуры. Он назначит правильное лечение, передает Life.ru.

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