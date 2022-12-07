Три первых шага при подозрении на простуду

Врач рекомендовала при появлении первых симптомов болезни сохранять постельный режим, так как организм находится в процессе борьбы с недугом. Также необходимо пить больше воды. В воду можно добавить немного лимонного сока. В нем много витамина С, он принесет пользу иммунитету. Также можно пить морсы, травяные чаи, компоты.