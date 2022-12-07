Врач рассказал о правильном завтраке в период простуд

Все основные методы укрепления иммунитета нам хорошо известны: сон, питание, физическая активность, витаминная поддержка. Врач прокомментировал каждый из них, указав, в каких именно продуктах и витаминах мы нуждаемся в сезон гриппа и простуд.

Фото: Сибмеда Сибмеда

Врач, основатель сети клиник интегративной медицины Дмитрий Раевский рассказал, что полноценный сон для взрослого человека – это не менее 7-8 часов в сутки при условии засыпания до 23:00.

«Правильный» завтрак должен включать в себя белок. Если включить в завтрак белок – например, яйца или творог – можно лучше защитить себя от атак инфекций при выходе на улицу. Не нужно ограничиваться одной чашкой кофе в утренний приём пищи – это повышает риск заболевания.

Прогулки в природных зонах помогают восстановить не только физическое состояние, но и психологическое, что не менее важно для иммунитета. Помним, что гормон стресса – кортизол – является иммуносупрессивным, то есть, подавляющим иммунитет.