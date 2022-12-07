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1 час назад

Врач рассказал о правильном завтраке в период простудных заболеваний

Сибмеда

Все основные методы укрепления иммунитета нам хорошо известны: сон, питание, физическая активность, витаминная поддержка. Врач прокомментировал каждый из них, указав, в каких именно продуктах и витаминах мы нуждаемся в сезон гриппа и простуд.

Врач рассказал о правильном завтраке в период простуд
Фото: СибмедаСибмеда

Врач, основатель сети клиник интегративной медицины Дмитрий Раевский рассказал, что полноценный сон для взрослого человека – это не менее 7-8 часов в сутки при условии засыпания до 23:00.

«Правильный» завтрак должен включать в себя белок. Если включить в завтрак белок – например, яйца или творог – можно лучше защитить себя от атак инфекций при выходе на улицу. Не нужно ограничиваться одной чашкой кофе в утренний приём пищи – это повышает риск заболевания.

Прогулки в природных зонах помогают восстановить не только физическое состояние, но и психологическое, что не менее важно для иммунитета. Помним, что гормон стресса – кортизол – является иммуносупрессивным, то есть, подавляющим иммунитет.

Поддерживающим воздействием для иммунитета обладают витамины С, D, а также микроэлемент цинк. Оптимально перед приёмом витаминов сдать анализы и проконсультироваться с врачом. Так, если витамин D по анализам выше 30, то подходящей дозировкой для взрослого человека в осенне-зимний период будет 1500-2000 единиц. Если показатель ниже – лучше обратиться к врачу для подбора адекватной дозы. Витамин С содержится в яблоках, цитрусовых, гранатах, луке, чесноке. Цинк можно получить из зелени, овощей, шоколада, орехов, бобовых. Эти элементы также продаются в препаратах.

ЗОЖ,Дмитрий Раевский,
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