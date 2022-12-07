Когда ложиться спать, чтобы не быть утром как зомби

По утрам многие из нас — отличные кандидаты на роль зомби в каком-нибудь фильме про апокалипсис. Никак не можем выспаться. Британцы даже придумали синдром такой — «утренний зомбизм».

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Но какой рецепт чаще всего предлагают медики? Ложитесь спать до полуночи, и будет вам бодрость с утра. Однако врач-сомнолог Роман Бузунов уверен, что это миф. Ложиться спать можно и позже — не это главное.

«Утренний зомбизм» — это состояние человека, при котором он примерно до 10 часов утра выполняет все дела будто на автомате. Ощущение, словно твоё тело подняли с кровати, но разбудить забыли. В итоге ходишь как зомби, почти ничего не соображаешь и потом кое-как приходишь в себя. Спроси у медика, в чём причина, и он, скорее всего, скажет, что лучше пораньше ложиться спать.

Часто можно услышать — дескать, ко сну нужно отходить обязательно до полуночи, потому что где-то с 23 часов активно вырабатывается гормон сна мелатонин. По словам Бузунова, полезность такого сна сильно преувеличена. Сомнолог подчеркнул, что время засыпания на качество сна вообще не влияет. Главное — это режим и общая продолжительность.

«Можно ложиться в 10 вечера и вставать в 6 утра, а можно засыпать в 2 часа ночи и просыпаться в 10. При стабильном режиме сна продукция гормонов подстроится под вас», — объяснил медик.