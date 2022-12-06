Почему пожилым людям полезно читать

Группа исследователей из Института передовых наук и технологий Бекмана обнаружила ещё одну причину любить чтение. Оказалось, что оно может помочь сохранить память при старении.

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Учёные отметили, что увлекательное чтение в свободное время помогает развивать умственные способности, в том числе эпизодическую память. Также улучшается рабочая память, то есть способность удерживать мысли в уме, когда мы отвлекаемся.