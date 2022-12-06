Что будет, если навсегда отказаться от алкоголя

Разбираемся с врачом, почему может появиться непереносимость горячительных напитков.

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Журналист Станислав Бабицкий поделился с нами историей своей жизни, в которой нет места алкоголю.

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Станислав с детства страдал от разного рода аллергий — на цветочную пыльцу, тополиный пух, липу и амброзию. Были и пищевые аллергии. Та, что на рыбу и морепродукты, не сильно беспокоила, поскольку ещё в детском саду форшмак (блюдо из сельди) отпугнул от всех прочих рыбных блюд.

Но та, что на клубнику, буквально сводила с ума: каждое лето все дети объедаются клубникой, а маленькому Стасу нельзя. Он срывался, конечно. Потом была крапивница, дико чесались глаза, но тут любой ребёнок скажет, что оно того стоило. А в 12 лет у него проявилась самая необычная из аллергических реакций — на алкоголь.

Я уже чувствовал себя взрослым и потому решил тайком выпить вина.

«На Новый год допил бутылку вина со стола. Немного, буквально три-четыре глотка. Через полчаса у меня распухли губы. Сначала чуть-чуть увеличились, как сейчас модницы колют инъекции красоты. Потом реально надулись как шарики. Начал распухать язык и, что самое пугающее, — горло. Я чувствовал, что задыхаюсь, от этого нервничал и задыхался ещё сильнее.

Тогда не было интернета, чтобы погуглить симптомы — сразу вызвали скорую. Обычно в Новый год дежурят врачи, которые ничему не удивляются, но тут даже они впечатлились. Забрали в больницу, кололи что-то в вену, в какой-то момент даже трубку в горло вставили, но я подробностей уже не помню».

После этого случая вся семья обогатила свой лексикон новыми словосочетаниями: «отёк Квинке» и «анафилактический шок». Оба термина означают острые аллергические реакции, связанные с различными биологическими и химическими факторами. С тех пор Станислав больше не экспериментировал с употреблением «взрослых» напитков.

Мама Станислава даже обрадовалась, мол, такая аллергия — даже не проблема, а дар божий. Убережёт от многих проблем в будущем. Да и привычная мантра, звучащая в подсознании всех российских женщин «Зато не пьёт!» превращала мальчика в потенциального завидного жениха.

Но по мере взросления юноша стал чувствовать себя изгоем в шумных компаниях. Ведь если не выпьешь — это как-то подозрительно. Ну хоть капельку. Все уговаривали, а потом жутко обижались и пару раз даже били. И однажды Станислав решил рискнуть.

«Когда я учился на третьем курсе института, меня позвали на тусовку в общежитие студентов-медиков. Естественно, сразу встал вопрос: а ты почему не пьёшь? И сразу вслед за ним: в смысле — аллергия? Рассказал про прежний опыт».

Тогда юные медики решили устроить консилиум. Позвали знакомых старшекурсников, потом ещё интерна-реаниматолога. Все высказывали своё мнение и, естественно, выпивали. Мнения разделились. Кто-то говорил, что аллергия не на алкоголь, а на краситель, который был в том вине.

Другие говорили, что, возможно, это подростковое и я давно перерос. Но все сошлись во мнении, что надо попробовать, и налили юноше полстакана водки.

Я осторожно спросил: а если вдруг? Они прошлись по комнатам, выпросили у кого-то ампулы с димедролом и супрастином — я и не знал, что эти лекарства бывают жидкими, — не помню, что там ещё было третье.

«Набрали всё это в один шприц по чуть-чуть и сказали: пей. Если вдруг — вытащим. Результат был тот же: распухшие губы и отёк гортани. Мне вкололи ту чудо-смесь и повезли в больницу, где работал интерн. На троллейбусе повезли. Было не так страшно, как в первый раз, и обошлось без трубки в горле, но с тех пор я больше не экспериментирую».

Проверить наличие у себя непереносимости алкоголя можно в кабинете у врача. Обратите внимание на эти признаки.

За более чем четверть века абсолютно трезвой жизни Станиславу пришлось придумывать сотни причин, почему он отказывается даже от шампанского. Хотя бы чисто символически.

«В аллергию никто не верит, особенно если речь касается высоких официальных лиц. Однажды меня отправили в командировку в Абхазию брать интервью у президента. И там на каждом шагу — как в фильме «Кавказская пленница».

Наливают и пей, нельзя отказываться, обидятся.

Я тогда с порога заявил, что дал зарок не пить, пока Россия не признает независимость Абхазии. Всё это оценили, жали мне руку, обнимали как родного. Президент дал интервью. А год спустя, в 2008-м, мы признали их независимость. С тех пор я больше не езжу в Абхазию».

Другой забавный случай произошёл, когда Станислава в статусе популярного писателя позвали в жюри конкурса барменов. А там нужно оценивать не только внешний вид и подачу коктейлей, но и их вкус.

«Пришлось залепить трубочку хлебным мякишем и делать вид, что пью, — смеётся аллергик. — Я ставил оценки наугад, вписывал фразы про какие-то цитрусовые нотки и удачную пропорцию ликёра и вермута. Мне всё это казалось нелепым.

Но оказалось, что я дал самые точные оценки, они полностью совпали с мнением председателя жюри, маститого бармена из Лондона. Меня долго благодарили и звали на другие подобные мероприятия, но я уклонялся. Со второго захода меня бы точно разоблачили».

В современном обществе многие выбирают трезвость как норму жизни, особенно в юном возрасте. Всё реже приходится оправдываться за то, что не пьёшь со всеми. Да и радоваться, веселиться и даже чудить можно даже в безалкогольном режиме. Станислав признаётся, что не испытывает ни малейшего сожаления по поводу своей аллергии.

Я не могу напиться с горя, чтоб отпустило поскорее, поэтому заедаю стрессы тортиками. Всё по классике.

«Да, приходится внимательно вчитываться в состав многих десертов, нет ли где коньячной пропитки или там конфеты с бренди мне недоступны. Но это даже прикольно. А сладости — это моя слабость».

Мнение врача

Подобную реакцию, особенно возникшую с детства, относят к генетическим проблемам. Причина может быть в «полиморфизме» — поломке определённого гена.

Обычно в таком случае возникает реакция на что-то одно, на один аллерген. Сдаются аллергопробы, человек знает, что его организм реагирует, например, на цитрусовые или мёд. Очень часто бывают «перекрёстные реакции».

Это значит, что, например, антигены пыльцы и антигены сельдерея или яблок имеют схожую поверхность, антитела иммунной системы их распознают как единого «иноагента» и атакуют. Тогда организм реагирует и на сельдерей, и на пыльцу.

Если аллергия «на всё» — нужно работать с иммунной системой. В первую очередь исключить дополнительную нагрузку в виде вирусных заболеваний, бактериальных, глистных.

Очистив организм от раздражителей, мы значительно облегчаем работу иммунной системе, ей легче распознать врага точечно, а не реагировать на всё подряд.

Действительно, аллергии на алкоголь истинные встречаются очень редко, чаще это реакции на красители, добавки, например, на диоксид серы. Но бывают и такие случаи, когда организм реагирует на танины, которые содержатся в вине и коньяке, или на пшеницу, например, на которой была «сброжена» водка.