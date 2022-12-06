Можно ли понять, что ты алкоголик? Отвечают врачи

2022 год оказался богат на стрессы. В борьбе с ними многие идут по простому пути и предпочитают расслабляться с помощью бутылочки крепкого или не очень алкоголя. В результате только весной 2022 года продажи лёгкого алкоголя выросли на три четверти, а вина — вдвое. Но, снимая стресс, стоит понимать, когда надо остановиться и можно ли распознать у себя алкоголизм. «Секрет фирмы» обратился к специалистам по зависимостям, но у них не нашлось хороших новостей.

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Академик РАН и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, что человек сам не может определить, когда у него возникает риск стать алкоголиком. Из-за пристрастия у него пропадает критическое мышление.

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«Чем сильнее он спивается, тем его критика становится всё более неадекватная. Человек думает, что он особо не пьёт, и пошло-поехало. При этом алкоголизм — это неизлечимая болезнь, как и любая наркомания. Будучи алкоголиком, только в ремиссии можно понять проблему и бросить пить», — заявил он.

Но всё равно Онищенко считает, что, даже если в состоянии ремиссии человек бросил пить, это не решает проблему полностью. Ведь алкоголик может легко сорваться и опять начать запойно пить.

При этом эксперт признал: бросив пить в состоянии ремиссии, человек может держаться до конца жизни. Но это всё равно не полноценное излечение.

«Можно надеяться на успех только при одном условии — когда человек сам хочет бросить пить. Все остальные случаи не дают эффекта, как правило. Есть в том числе и предрасположенность к алкоголизму, некоторые очень быстро подсаживаются. Это зависит от обмена веществ», — отметил эксперт.

Онищенко напомнил, что алкоголик никогда не считает сам себя таковым. И критического отношения к себе от него ожидать не стоит.

В целом с ним согласился президент Независимой наркологической гильдии, врач-нарколог Руслан Исаев. Он считает, что сам в себе человек практически не может распознать признаки приближающейся зависимости.

«Через определённые гормональные механизмы у человека возникает чувство эйфории. И чтобы увидеть какие-то минусы в возникающей зависимости, человек должен отказаться от эйфории. Но мозг ведь не хочет отказываться. Сложность этой болезни в том, что человек всё время будет обманывать сам себя», — считает врач.

Он указал, что обратная связь всегда приходит извне, от других людей. Если она будет правильной и постоянной, то только в этом случае она будет иметь результат.