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3 часа назад

Почему горячие алкогольные напитки вреднее обычных

Вечерняя Москва

Горячие спиртные напитки несут опасность для здоровья человека, потому что опьянение наступает стремительно, а нагрузка на сердце и нервную систему увеличивается в разы, что может привести к кровоизлиянию в мозг, инсульту и инфаркту. Об этом сообщили эксперты.

Почему горячие алкогольные напитки вреднее обычных
Фото: unsplashunsplash

Психолог Инна Паустовская подчеркнула, что миф о «согревании» алкоголем на морозе является опасным. Она отметила, что люди, которые привержены чрезмерному употреблению спиртного, зимой часто используют горячительные напитки именно как «легализованный повод» согреться.

— Очень часто люди находят себе поводы и оправдания, особенно зависимые, в том числе и алкозависимые. Когда грустно, они говорят, что пьют для того, чтобы им легче было перенести какую-то сложную новость, какие-то трудные периоды — напиться и забыться, — пояснила она.

Главный врач Московского областного клинического наркологического диспансера, главный нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин сообщил, что за последние годы осенью и зимой отмечается тенденция роста количества обращений в наркологические службы, а во время летнего периода, наоборот, количество обращений уменьшается.

Он рассказал, что спиртное вызывает расширение поверхностных сосудов, раскрываются поры, из-за этого организм начинает быстрее остывать, переохлаждаться. При этом, несмотря на холод, появляется желание снять одежду.

— Согласно статистике, большинство людей умерших от переохлаждения, в момент смерти находились в состоянии алкогольного опьянения. Мы рекомендуем для достижения согревающего эффекта, употребление горячего чая, шоколада, морса и других безалкогольных напитков, — подчеркнул специалист.

Холдин отметил, что горячий алкоголь опасен для здоровья, потому что он действует на организм быстро и токсично. Также, по его словам, быстрее расширяются кровеносные сосуды, что происходит не в такой степени при употреблении обычного спиртного, передает РИА Новости.

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