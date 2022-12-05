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50 минут назад

Диетолог Никитина: зимой следует налегать на белковую пищу и витамины

Газета.Ru

Зимой важно употреблять в достаточном количестве белковую пищу, а также витамины. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказала диетолог-нутрициолог Лариса Никитина. По ее словам, такое питание позволит сохранить фигуру и иммунитет. Она пояснила, что важна любая «энергоемкая» еда от рыбы и курицы, до орехов и растительных масел.

Диетолог рассказала, на какие продукты налегать зимой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«И обязательно надо употреблять большое количество витаминов», — уточнила Никитина.

Она отметила, что многие люди, отдающие предпочтение употреблению витаминов два раза в год, поступают в корне неверно. По ее словам, клетки организма должны получать все необходимые микроэлементы ежедневно, вне зависимости от сезона. Также специалист посоветовала есть в холодное время года больше овощей и фруктов, преимущественно не экзотических.

ЗОЖ,Лариса Никитина,
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