Диетолог рассказала, на какие продукты налегать зимой

Зимой важно употреблять в достаточном количестве белковую пищу, а также витамины. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказала диетолог-нутрициолог Лариса Никитина . По ее словам, такое питание позволит сохранить фигуру и иммунитет. Она пояснила, что важна любая «энергоемкая» еда от рыбы и курицы, до орехов и растительных масел.

Она отметила, что многие люди, отдающие предпочтение употреблению витаминов два раза в год, поступают в корне неверно. По ее словам, клетки организма должны получать все необходимые микроэлементы ежедневно, вне зависимости от сезона. Также специалист посоветовала есть в холодное время года больше овощей и фруктов, преимущественно не экзотических.