10 обследований, которые важно проходить регулярно

Нужно следить за здоровьем — твердят всем с детства, но мало кто следует этому правилу. Сдавать анализы «на всё» долго и дорого. Существует чек-лист из 10 пунктов, который пригодится каждому, советуют в эфире «Подкаста Лайфхакера».

Фото: Клопс.Ru Клопс.Ru

1. Артериальное давление

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Нормальным считается давление 120/80 и чуть ниже. Если верхний показатель колеблется между 120 и 129 и выше, это может быть предвестником гипертонии. Чтобы не упустить начало заболевания, нужно регулярно измерять давление. Для людей с первой, второй и четвёртой группой крови риск сердечно-сосудистых заболеваний выше.

2. Уровень холестерина

Холестерин является строительным материалом для новых клеток. Избыток вещества приводит к появлению холестериновых бляшек, чреватых атеросклерозом. Анализы нужно сдавать раз в год. Содержание «хорошего» холестерина (липопротеинов высокой плотности, ЛПВП), необходимого для создания клеток, не должно превышать отметку 2,6 миллимолей на литр, «плохого» (липопротеинов низкой плотности, ЛПНП) — не более 1 миллимоля на литр.

3. Уровень триглицеридов

Превышение уровня триглицеридов приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям. Жиры образуют бляшки в артериях и способствуют развитию атеросклероза. Обычно проверять количество этих веществ нужно раз в пять лет, а тем, чьи близкие родственники страдают от болезней сердца, — чаще.

4. Гормоны щитовидной железы

Нехватка гормонов приводит к упадку сил, затуманенному разуму, проблемам с памятью, сложностям в снижении веса. Низкий уровень гормонов щитовидки повышает риск развития болезней сердца. Проверять работу органа рекомендуется раз в год.

5. Состояние зубов

Запущенное состояние зубов увеличивает риск инсультов и инфарктов, усугубляет диабет, особенно у курильщиков. Размножение бактерий в ротовой полости приводит к образованию сгустков в крови. Кровеносные сосуды оказываются закрытыми, это становится причиной воспаления сердечных клапанов. Диабетикам нужно наносить визит к стоматологу раз в 3-6 месяцев, остальным — раз в год.

6. Цвет и форма родинок

Количество родинок прямо пропорционально риску развития злокачественной опухоли кожи. Осматривайте себя раз в месяц, особенно приглядывайтесь к новообразованиям, родинкам, изменившим цвет или форму. Ранка, не затянувшаяся за три недели, покрывшаяся корочкой или кровоточащая — серьёзный повод обратиться к дерматологу.

7. Изгиб позвоночника

Искривление позвоночника приводит к хроническим болям в спине и затруднению мобильности. Нагнитесь к полу, и пусть кто-то из домочадцев проверит, не опустилась ли одна рука ниже другой, на одном ли уровне ваши бёдра. Если в положении стоя одно плечо оказывается выше другого, обратитесь к врачу, чтобы узнать степень деформации костей.

8. Интенсивность головных болей

Головные боли, которым сопутствуют другие симптомы, могут выдать инсульт, высокое давление и опухоль мозга. Следите за тем, когда и где возникает боль, сколько продолжается, какие симптомы ей сопутствуют: поняв это, вы сможете изменить образ жизни.

9. Уровень сахара в крови

Избыток глюкозы называется гипергликемией. Из-за болезни начинаются воспаления, которые вредят кровеносным сосудам. Чтобы не допустить сердечно-сосудистых заболеваний, проверяйтесь раз в три года. Сдавать анализ раз в год нужно тем, кто старше 45 лет, ведёт сидячий образ жизни, страдает избыточным весом, и тем, чьи родные имеют проблемы с уровнем сахара.

10.Состояние груди