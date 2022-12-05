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1 час назад

Выяснилось, когда лучше заниматься спортом без вреда

Секрет Фирмы

Утренняя зарядка помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта, узнали учёные из Лейденского университета в Нидерландах. Исследование проводилось с опорой на данные британского биобанка, в которых говорилось о состоянии здоровья и привычках 87 000 человек. За ними наблюдали в течение 6 лет, фиксируя возникающие проблемы.

Выяснилось, когда лучше заниматься спортом без вреда
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Участников разделили на группы с физической активностью утром, днём и вечером. За время наблюдений было зафиксировано 2911 случаев сердечно-сосудистых заболеваний и 796 инсультов.

В результате исследования получился вроде как ожидаемый ответ. Не зря к слову «пробежка» так хочется добавить «утренняя», а символом продуктивности считаются в народе люди, которые встают пораньше и благодаря этому успевают шагнуть подальше.

Вот и учёные наименьшее число сердечных заболеваний и инсультов зафиксировали в утренней группе, причём на результаты не влиял уровень физической активности участников.

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